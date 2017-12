Pas på med krudtet

Et øjebliks uopmærksomhed med fyrværleriet og man kan have mistet synet på et øje, fået ødelagt sin hånd, eller det kan føre til endnu mere alvorlige uheld.

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har følgende råd til, hvordan man passer på sig og sine kære:



Nytårsfyrværkeri skal omgås med forsigtighed

Køb kun det fyrværkeri du skal bruge nytårsaften, opbevar det tørt og i en kasse. Kom aldrig fyrværkeri i en lomme, brug en pose til fyrværkeri, og benyt beskyttelsesbriller – også når du blot kigger på, beskyttelsesbriller kan redde dit syn hvis fyrværkeri rammer dig i ansigtet.

Vær opmærksom på, at det er ulovligt at opbevare mere end 5 kg. fyrværkeri i en privat husstand eller butik uden redningsberedskabets godkendelse.