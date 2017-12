Pas på de firbenede: Hunde får langt oftere chokoladeforgiftning ved juletid

Chokolade er noget af det værste, du kan fodre din hund med. Og det er særligt ved højtider som jul, at hundeejere skal være opmærksomme på deres firbenede venner, lyder konklusionen i et nyt studie. Det skriver Videnskab.dk.

I en gennemgang af journaler fra 200 dyrlægepraksisser i England fandt forskere eksempler på hundredvis af hunde, som havde behov for dyrlægebehandling efter at have stjålet julemandschokolader, gaveæsker med chokolade, orangechokolader og endda, i et enkelt tilfælde, et krus med varm chokolade.

Selvom hunde elsker smagen af chokolade, kan det være meget giftigt for dem, selv i små mængder.

- Det vigtigste budskab er først og fremmest at sikre, at folk indser, at chokolade er et potentielt problem og er påpasselige med deres chokoladegaver i ferieperioden, siger en af forfatterne på studiet, Philip Jones, som er lektor ved Liverpool Universitet, ifølge BBC.

Hunden kan i værste fald dø af chokolade

Videnskab.dk har tidligere beskrevet, at det er stoffet theobromin, der findes naturligt i kakaobønner og bliver udvundet af bønnernes skaller, som er giftigt for hunde. Ja, faktisk også for mennesker, men for os skal der langt større mængder til, før det går hen og bliver potentielt skadeligt.

Theobromin har en stimulerende effekt på hjertet og hjernen hos både mennesker og hunde, men de firbenede har en meget lavere tærskel for stoffet, end vi har. Det har professor Charlotte Reinhard Bjørnvad, som arbejder ved Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet, tidligere fortalt Videnskab.dk.

Stoffet nedbrydes desuden langsommere i hunde end i mennesker.

- Hunde bliver overstimuleret af stoffet og kan gå i kramper og få hjerterytmeforstyrrelser af det. I værste tilfælde kan de dø, sagde hun i denne artikel, hvor hun desuden nævner, at rosiner er en anden stor julebandit, når det kommer til de firbenedes sarte maver.

Fire gange flere forgiftede hunde i juletiden

I det nye studie gennemgik forskerne elektroniske journaler fra 200 veterinærpraksisser i England, hvilket svarer til lige omkring 10 procent af landets samlede dyrehospitaler.

Dataene stammede fra årene 2012 til 2017, altså fem år. Ud fra dem kunne forskerne regne sig frem til, at risikoen for chokoladeforgiftning var fire gange større ved juletid end på en ’normal’ dag, hvor chokolade i øvrigt i forvejen står for omkring en fjerdedel af alle forgiftningstilfælde i hunde.

Risikoen var dobbelt så stor til påske sammenlignet med en gennemsnitlig dag, alt imens den var uforandret til Valentinsdag og til Halloween.

Hundeejere skal kontakte deres dyrlæge, hvis deres lodne venner får hapset chokoladejulegodterne til sig, understreger forskerne.

- Og før de ringer, skal de have et estimat på, hvor meget og hvilken type chokolade hunden har spist, siger Philip Jones, ifølge BBC.

Mørk chokolade er værst

Det er især mørk chokolade, såsom overtrækschokolade, man skal være opmærksom på ikke at lade ligge fremme derhjemme i snudehøjde. Mørk chokolade indeholder nemlig en højere dosis theobromin end lys chokolade og er derfor giftigere for hunde.

Faktisk skal der ikke mere end 10 gram 70 procents chokolade per kilo til at skabe en chokoladeforgiftning hos en hund, fortæller Charlotte Reinhard Bjørnvad, der til daglig arbejder som dyrlæge på Hospitalet for Mindre Husdyr og også oplever en stigning i chokoladeforgiftning hos hunde omkring juletid.

Nogle studier har endda vist, at der ikke skal mere end 3 gram per kilo til.

- Hunde har en tendens til at synes, at chokolade er rigtig lækkert, og derfor er det virkelig en ting, man skal være opmærksom på. Det er dog sjældent, at folk kommer herind og fortæller, at de har fodret deres hund med chokolade med vilje. De fleste ved godt, at det er en skidt ting for hunde.

