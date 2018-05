Partiskifte: Siumut et mandat rigere

Sorlannguaq Petersen Tirsdag, 22. maj 2018 - 18:33

Næsten en måned efter valget til Inatsisartut er der nu en partihopper, blandt de nye medlemmer af Inatsisartut, da Henrik Fleischer fra Partii Naleraq skiftede til Siumut.

- Det skete her til morges. Jeg er blevet medlem af Siumut, siger Henrik Fleischer til KNR i dag, tirsdag.

Den nu tidligere medlem af Partii Naleraq der fik 143 personlige stemmer ved valget, fortalte til Sermitsiaq.AG, at han besluttede sig lørdag for at melde ud af partiet.

- Det er selvfølgelig ikke pænt gjort mod samfundet. Men jeg er ikke den eneste, der har gjort det i historien. Og jeg bryder heller ikke nogle love, siger Henrik Fleischer til KNR.

Han begrunder sit skifte fra Partii Naleraq med at det er meget vanskeligt, at arbejde i et lille parti og tanken om at blive medlem af Siumut har været undervejs et stykke tid.

- Beslutningen har været langsomt undervejs, mens tingene skete. Og selvom det faldt på det kedeligst mulige tidspunkt, har beslutningen været nødvendig, Henrik Fleischer til public service stationen.

Henrik Fleischer sidder i Revisionsudvalget, Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg samt Erhvervs- og Råstofudvalget.

I førstnævnte udvalg vil han have sæde i efterårssamlingen. Derimod gælder andre regler for de to øvrige udvalgsposter.

Inatsisartut gennemfører nemlig en ny konstitutering på første eller anden møde, når efterårssamlingen starter. Og så er det spørgsmålet, om han kan få lov at fortsætte på de to udvalgsposter for Siumut eller skal omplaceres.