Partii Naleraq: Nu er det nok med afgifter

redaktionen Lørdag, 20. oktober 2018 - 11:16

- Borgerne i dette land vender hver øre for at få den daglige økonomi til at slå til. Vi fra Partii Naleraq mener at når forholdene er sådan som de er, er det ikke acceptabelt, at komme med yderlige afgiftsforhøjelser.

Det skriver medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq (PN) i en pressemeddelelse.

Han henviser til, at der under Inatsisartut samlingen, hvor der blev fremlagt forslag der inkluderer afgifter, fremgår der ikke samfundsmæssige konsekvenser for implementeringen af afgifterne.

Nej tak til flere afgifter

- Vi kan fra Partii Naleraq udtrykke vores forundring over, at flere medlemmer af Naalakkersuisut, selvom de blev opfordret til at komme med en forklaring under debatterne i sidste uge, fremhæver Jens Napaattooq.

Dermed opfordrer han Naalakkersuisut, at de ikke skal de ikke skal komme med flere afgifter.

- Vi (Partii Naleraq) ønsker at indhandlingsafgiften på hellefisk afskaffes, samt indførselsafgiften på snescooter, ATV, og firhjuls trukne køretøj ligeledes afskaffes.

Købekraften skal styrkes

- Vi vil fra Partii Naleraq gøre opmærksom på at vi har bemærket at indtægterne fra skatter og afgifter har været 100 mio. kroner højere. Hovedparten af denne post kan tilskrives de nettostyrede selskaber.

- Det er vores holdning, at vi skal arbejde for at mindske disse selskabers overskud, for derved at kunne styrke borgernes købekraft, lyder det fra Jens Napaattooq.