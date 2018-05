Partii Naleraq: Narhvalkvote skal ændres

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 22. maj 2018 - 13:50

Det nyvalgte medlem af Inatsisartut for Partii Naleraq, Jens Napaattooq, mener, at Upernavik-fangerne skal have tildelt en langt højere narhvalskvote, der i år lå på 30 stykker.

Jens Napaattooq, der selv bor i området, mener, at det er uretfærdigt, at man i Uummannaq og Diskobugten er blevet tildelt henholdsvis 154 og 85 narhvaler.

Åbent brev

I et åbent brev til Naalakkersuisut anmoder han om, at narhvalkvoten bliver revurderet.

- For den samlede kvote på 424 narhvaler er der kun afsat 30 dyr til Upernavik området, og det bør snarest justeres, så det matcher de reelle forhold, og jeg håber inderligt, at denne åbne skrivelse vil foranledige, at der sker en revurdering af kvoten, står der i det åbne brev fra Jens Napaattooq, der fik formandsposten i fiskeriudvalget.

Han oplyser, at kvoten på 30 dyr allerede var opbrugt efter få dages narhvaljagt.