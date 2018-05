Partii Naleraq: Kaster ny banelængde ind i debatten

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 28. maj 2018 - 16:29

Selv om Partii Naleraq er en del af koalitionen og er repræsenteret i Naalakkersuisut kaster partiet grus i Siumuts ønsker om at få to atlantlufthavne på 2.200 meter i Ilulissat og Nuuk.

- De daværende Naalakkersuisut i 2015 tog en beslutning på basis af, at landingsbanerne var 2200 meter lange, og der blev ikke taget højde for muligheden for at etablere kortere og mere rentable landingsbaner. På det grundlag mener vi i Partii Naleraq, at forslaget forelægges for de to relevante udvalg til nærmere drøftelse, hvor der sættes fokus på, om hvilke konsekvenser der er for etablering af mindre 1199 meter landingsbaner, sagde Jens Napaattooq, ordfører for Partii Naleraq.

Koalitionsaftalen

Jens Napaattooq henviste desuden til koalitionsaftalen.

- Naalakkersuisuts koalitionsaftale viser, at strukturen i passagerbefordringen skal være bedst muligt, og vi har bemærket, at det nuværende forslag ikke har taget højde for denne målsætning, og på det grundlag vil vi fra Partii Naleraq henvise forslaget til nærmere drøftelse i relevante udvalg, sagde Partii Naleraqs ordfører.

Ordføreren var især optaget af, at lufthavnspakken ikke medfører forringede forhold for yderdistrikterne, der i forvejen har store problemer.

Hastebehandling

På spørgsmålet om Partii Naleraq støttede en anden- og tredjebehandling i første uge af juli svarede Jens Napaattooq, at han ønskede en grundig behandling i udvalgene, og at det måtte vise sig, om udvalgsarbejdet kan leve op til den tidsplan, som Siumut har fremlagt, og som skabte stor debat og modstand fra blandt andet IA og Demokraterne.