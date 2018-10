Partii Naleraq: Vi har ikke tillid til Doris

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. oktober 2018 - 15:20

De to oppositionspartier, IA og Partii Naleraq, mener ikke, at man kan have tillid til Doris J. Jensen som naalakkersuisoq og ønsker denne fjernet fra posten.

LÆS OGSÅ: IA vil forsøge at vælte Doris J. Jensen

- Vi er alle lige for loven, og fra Partii Naleraq mener vi ikke, der med allerede fremviste dokumentation er behov på at vente på yderligere oplysninger, udtaler Pele Broberg på vegne af Partii Naleraq til Sermitsiaq.AG.

Etik og moral

- En mistillid, der udtrykkes fra Inatsisartut, behøver ikke kun at dreje sig om ulovlige handlinger, men i lige så høj grad om brud på etik og moral, forklarer partiet om sin støtte til IA’s mistillidsvotum i dag onsdag i sagen om misbruget af Doris J. Jensens benzinkort, som en person uden for husstanden har anvendt til optankning af en båd.

- I det konkrete tilfælde med Naalakkersuisoq, der har haft kreditkort til optanking af ministerbil til rådighed – den såkaldte benzinkort-sag - er der i højeste grad grund til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der kan være tillid til vedkommende, understreger den tidligere Naalakkersuisoq for Finanser, Pele Broberg.

Hvem er den reelle bruger

- Oplysningerne i sagen, der er i pressen om Deloitte-rapporten, viser ikke kun optankninger ved bådstander, men også optankninger på over 60 liter, som er den fysiske kapacitet på ministerbilen.

- Frekvensen af optankningerne giver også eftertanke om, hvem der har været brugeren af bilen, og hvorvidt den uden for husstanden i realiteten er den reelle bruger af bilen og kortet, siger Pele Broberg.

- Er det tillidsfuld opførsel at efterlade kreditkort og pinkode som påstået i en bil, uagtet at bilen ellers kun er til hustanden og vedkommendes brug, spørger Pele Broberg retorisk om den spegede sag, der truer Doris J. Jensens politiske karriere som naalakkersuisoq.

Pele Broberg understreger, at han udtaler sig på vegne af partiet. Han er nemlig medlem af revisionsudvalget, og dermed pålagt tavshedspligt hvad der udspiller sig i udvalget.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Demokraterne afventer revisionsudvalgets undersøgelse, har de meddelt for nogle dage siden.

Dato ukendt

IA har ikke meldt ud, hvornår man har tænkt sig at fremsætte et mistillidsvotum til Doris J. Jensen. Sagen skal senest behandles tirsdag den 27. november i Inatsisartut-salen, hvor revisionsudvalgets betænkning i forbindelse med Landskassens Regnskab for 2017, skal til debat og hvori benzinkort-sagen indgår i betænkningen.

Få en oversigt over benzinkort-sagen – klik her