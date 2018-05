Partii Naleraq: Gavebod af skattelettelser

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. maj 2018 - 14:07

Under behandlingen af næste års skattefradrag fastslog Jens Nappaattooq, at partiet går ind for at justere personfradraget, så ældre og ligestillede får bedre betingelser og økonomisk råderum.

Af koalitionsaftalen fremgår det, at Naalakkersuisut vil indføre et beskæftigelsesfradrag med virkning fra 2019, men det blev overhovedet ikke nævnt af Partii Naleraqs ordfører på skatteområdet.

Mange ønsker

Derimod kom han med en lang række ønsker:

Personfradraget skal hæves

F radrag for fiskernes afskrivninger for driftsomkostninger, fartøjer og renter bør revurderes og genindføres.

Afgiften på 5 procent på hellefisk skal annulleres

Indførselsesafgifter på firehjulede ATV’er skal afskaffes

Indførselsafgifter på snescootere skal afskaffes.

Pensionister og førtidspensionister skal ikke have reduceret deres ydelser, hvis de tjener penge via arbejde.

Beskatning af selvstændige virksomheder skal sættes ned

I samme ombæring oplyste Jens Nappaattooq, at partiet var parat til at indføre en indførselsafgift på el-biler.

Geografik ulighed

Desuden mener koalitionspartiet, at der skal ske en vurdering af den geografisk betingede økonomiske ulighed:

- Så der kan iværksættes tiltag, der har til hensigt at forbedre befolkningens og kommunernes økonomiske status, blandt andet ved at foranledige at der bliver en mere retfærdig byrdefordeling, sagde Jens Nappaattooq fra talerstolen i Inatsisartut.