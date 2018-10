Partii Naleraq: Find nyt ord for "kulturi"

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. oktober 2018 - 17:07

I et svarnotat fra Naalakkersuisut om en kunstfond er ordet ”kulturi” anvendt.

Det har fået Jens Napaattooq til tasterne, og i en pressemeddelelse skriver han, at Oqaasileriffiks sprogsekretariat bør se på, om det ord er tidssvarende.

Forklaringen

- Ordet kultur er et låneord fra dansk og ordet har et latinsk oprindelse fra ordet ”cultura”, og det bør overvejes om ordets betydning er hensigtsmæssig at bruge i Grønland, da ordets latinske betydning er landbrug, skriver Jens Napaattooq.

I spørgsmålet om en kunstfond finder partiet, at ”det er meget vigtigt, at vi igangsætter tiltag, der fremmer udviklingen for vores reelle værdier, som er vores vaner, kunstnere, musikere, filmmagere, nationaldragt syersker, trommedansere og mange flere”.