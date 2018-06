Partii Naleraq: Fastholder krav om banelængder på 1.199 meter

redaktionen Lørdag, 09. juni 2018 - 12:01

Således mener partiet stadig, at Grønland vil være bedre tjent med at få ændret kurs i lufthavnspakken, således at muligheden for at erstatte planerne om 2x2.200 meter og 1x1.500 meter kan udskiftes med 1.199 meter baner.

Bedre med små lufthavne

Partiet mener, at det bedre kan betale sig med små lufthavne på kysten og beholde Kangerlussuaq og Narsarsuaq som indgangsporte til Grønland.

- Det er os, der under koalitionsforhandlingerne kom igennem med at få fjernet banelængder fra aftalen. Der stod i oplægget til aftalen, at Nuuk- og Ilulissatbanerne skulle være 2.200 meter og Qaqortoq 1.500 meter. Vi er glade for, at muligheden for at ændre banelængderne blev åbnet, men selvfølgelig skal grundige undersøgelser ligge til grund for en eventuelt ændring af banelængderne i lufthavnspakken, siger Partii Naleraqs trafikpolitiske ordfører, Jens Napaattooq.

Partiet er ikke splittet

Jens Napaattooq vil gerne understrege, at partiet ikke er splittet, men tværtimod er fast sammentømret om partiets nye politik om 1.199 meter baner.

