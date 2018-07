Partii Naleraq støtter Great Greenland

Redaktionen Onsdag, 18. juli 2018 - 17:54

Som Sermitsiaq.AG skrev onsdag, så bliver Great Greenland presset af den manglende indhandling af sælskind.

Great Greenland ønsker derfor at åbne flere indhandlingssteder for at skaffe flere sælskind, når den nye servicekontrakt træder i kraft fra det nye år.

Derudover opfordrede den nyvalgte formand for selskabet, Juliane Henningsen, politikerne til at tillade, at også fritidsfangere få mulighed for at indhandle skind. Hvilket naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Erik Jensen fra Siumut, ifølge avisen AG, hidtil har modsat sig denne idé.

Nu kommer Partii Naleraq med deres støtteerklæring til Great Greenland.

- Partii Naleraq er fuldstændig enige med Great Greenlands planer om at genåbne og åbne nye indhandlingssteder, siger Partii Naleraqs Inatsisartut-medlem Jens Napãtôk.

Han mener nemlig at det vil gavne de enkelte borgere og befolkningen økonomisk, hvis Great Greenland genåbner indhandlingsstederne i Tasiusaq, Aappilattoq og Ilulissat.

Ifølge Jens Napãtôk støtter Partii Naleraq derfor Great Greenlands bestyrelsesformand Juliane Henningsens opfordring til politikerne om at fritidsfangerne også kan få tilladelse til at indhandle sælskind.

- Det vil være til gavn for fritidsfangerne. Eksempelvis hvis ufaglærte med SIK løn kan få tilladelse til at indhandle sælskind, vil dette hæve økonomien i landet, når de begynder at få flere penge mellem hænderne, siger Jens Napãtôk.