Partii Naleraq vil have klarhed over Løkke-aftale

Walter Turnowsky Mandag, 05. november 2018 - 13:19

Demokraatit er modstandere af, at Selvstyret opkøber statens aktier i Air Greenland. Derfor kan partiet heller ikke godkende den del af aftalen mellem Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen om det danske engagement i lufthavnspakken

- Jeg er glad for, at Demokraatits formand er enig i min klare kritik af aftalen, hvor jeg allerede i valgkampen argumenterede imod købet af Air Greenland. Ikke fordi der ikke må være et nationalt selskab der er ejet af Selvstyret. Men udelukkende fordi det er at smide gode penge efter dårlige, siger Pele Broberg (PN) til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Demokraterne skaber usikkerhed om lufthavnsaftale

Også Niels Thomsen har tilkendegivet, at han ikke opfatter Air Greenland som en god business case at investere i.

Kan der ændres i aftalen?

Ved underskrivelsen af aftalen mellem Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen, blev det gjort klart, at den kræver en endelig godkendelse i både Folketinget og Inatsisartut. Et punkt som også Niels Thomsen har fremhævet. Det er imidlertid uklart, om der kan pilles i aftalen, eller om den skal vedtages - eller forkastes, sådan som den er formuleret i dag.

For at få klarhed over det, har Pele Broberg (PN) spurgt ind til dette punkt i et §37 spørgsmål.

- Da Formanden for Naalakkersuisut tidligere har meldt klart ud at indholdet af aftalen ikke står til genforhandling, og den er med som et punkt der allerede er underskrevet fra både Formanden for Naalakkersuisut og den danske statsminister, vil jeg høre hvorvidt Inatsisartut kan få ændret i indholdet af aftalen, skriver han i begrundelsen til sit forslag.

Han peger på, at Niels Thomsen (D) har tilkendegivet, at der bør ændres i aftalen - men altså Kim Kielsen fastholder, at dette slet ikke er muligt.

- Klare retningslinjer er utrolig vigtige i så store beslutninger. Det er ikke tillidsvækkende at der er forskellige udmeldinger om noget så centralt, som aftalen. Ikke mindst i betragtningen af naalakkersuisoq for finanser i sin afsluttende bemærkninger også forklarede at købet af Air Greenland ville blive finansieret ved låneoptagelse i virksomheden, siger Pele Broberg (PN).

Aftale mellem D og koalitionen

Da Demokraatit indgik en aftale koalitionspartierne om at være støtteparti underskrev parterne en aftale om lufthavnspakken.

- Aftaleparterne vil arbejde for, at lufthavnspakken med aftalen imellem formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om finansiering af lufthavnsbyggerier, bliver vedtaget i Inatsisartut under EM2018, står der i denne aftale.

Pele Broberg (PN) opfordrer Niels Thomsen (D) til alligevel at stå fast på, at forhindre et opkøb af aktier i Air Greenland.

- Det er ikke ulovligt at være dårlig forretningsmand, men der er grænser for hvor stor regning der skal sendes videre til borgerne der bor udenfor Nuuk og Ilulissat, som et kundefinansieret køb af Air Greenland vil være, siger Pele Broberg (PN).

Sermitsiaq.AG arbejder på, at få en kommentar fra formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S).