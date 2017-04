Partii Naleraq: Inatsisartut-mødet bør sendes i radioen

Inatsisartuts forårssamling starter i morgen, torsdag.

Sidste år kunne man ikke længere lytte Inatsisartuts møde i KNR Radio, hvor debatinteresserede i stedet måtte tænde for fjernsynet for at følge med.

Opfordring til naalakkersuisoq

Men nu må live-transmissionen i KNR Radio igen være tilgængelig, mener Anthon Frederiksen fra Partii Naleraq.

- Flere borgere har beklaget over, at der ikke er længere mulighed for at lytte til Inatsisartut-møderne i KNR Radio. Vi har spurgt Naalakkersuisut, om denne mulighed ikke kan genetableres, men desværre har vi ikke fået svar på vores spørgsmål, siger Frederiksen i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer han naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, forskning og kultur, Doris Jakobsen (S), til at arbejde for at sende møderne i KNR Radio.