Panam2018: 40 kampe kan ses fra sofaen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. maj 2018 - 08:03

KNR vil levere tv fra i alt 40 kampe fra det store håndboldmesterskab Panam, der afvikles i Nuuk om 14 dage.

Det grønlandske håndboldlandshold kommer til at dyste mod lande fra Syd-, Mellem- og Nordamerika, hvor det gælder om at kvalificere sig til VM i Danmark i 2019.

Stor sportsbegivenhed i år

- Panam2018 er et af de største sportslige begivenheder vi får i år til Grønland, og håndbold har også bred opbakning her i Grønland. Et projekt af den størrelse vil vi naturligvis også gerne være en del af, og vores støtte vil dækker TV dækning af samtlige kampe fra Inussivik, hvilket jo også giver mulighed for at andre i Grønland og udlandet kan følge kampene via vores kanal, siger KNR-direktør Karl Henrik Simonsen i en pressemeddelelse.

At public service stationen har valgt at dække begivenheden medfører, at de er blevet udnævnt som guldsponsor.

Stor glæde

- Uden TV-dækning vil De Panamerikanske mesterskaber ikke være det samme, og det er derfor også en for os, stor glæde, at KNR har valgt at være en del af vores projekt, udtaler projektleder for mesterskaberne Poul Petersen.