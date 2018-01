Panam indgår sponsorat-aftale med Royal Unibrew

Royal Unibrew, der blandt andet er kendt for mærket Faxe Kondi, har igennem et samarbejde med den grønlandske designer, Bibi Chemnitz, udviklet en serie af lækkert livsstiltøj, som de mere end 100 frivillige vil bære i forbindelse med PANAM2018.

Det oplyser projektleder for håndboldturneringen i en pressemeddelelse.

Bidrag fra salg

Der er ikke kontant bidrag med i sponsorat-aftalen, men indtægter fra salg går til PANAM18.

- Der er tilbageløb fra Faxe Kondi og vandflasker med logo på der bliver solgt, jo flere der bliver solgt, jo flere penge får Panam, oplyser Christian Keldsen, der er styrekomitéformand.

Royal Unibrew og Grønlands Håndboldforbund deler visionen om, at man med en stor international begivenhed kan styrke interessen for håndbold og sport og få endnu flere unge mennesker i Grønland til at indgå i en sund livsstil med idræt, lyder det i pressemeddelelsen.

Glæder projektleder

- Der består en lang relation med Royal Unibrew som en vigtig samarbejdspartner for grønlandsk idræt og ikke mindst håndboldsporten. Royal Unibrew har i mange år været sponsor både for landsholdet og for damehåndbold-turneringen, Faxe Kondi Cup. De er en integreret del af vores samfund, og det er derfor glædeligt at Royal Unibrew vil være med til at gøre PANAM2018 til en succes, siger projektleder, Poul Petersen.

Med sponsorat-aftalen er man kommet en lille skridt nærmere på at komme i mål med finanseringen af værtskabet til den internationale håndboldturnering, men der er langt vej endnu.

Mangler 3,7 millioner

Styrekomitéformanden Christian Keldsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at de stadig mangler 3,7 millioner kroner til finanseringen. Totalbudgettet er på 15 millioner kroner.

- Vi er i dialog med både private og offentlige aktører omkring alt mulige løsninger. Arbejdet med den offentlige finansering foregår lige nu, vi håber på en afklaring i februar, fortæller Christian Keldsen.

Ifølge styrekomitéformanden, kan de komme meget tæt på mesterskaberne, før man skaffer de nødvendige penge til afholdelse af PANAM.

PANAM2018 bliver til i samarbejde med en række sponsorer, fonde og bidragsydere, bl.a. Royal Unibrew A/S, NunaFonden, GrønlandsBANKEN, Grønlands Selvstyre, Elite Sport Greenland, TELEPOST A/S, Arctic Consensus, Kommuneqarfik Sermersooq, Air Greenland AS, Royal Arctic Line A/S, KNR og Grønlands Idrætsforbund.