PANAM får yderligere 1,5 millioner fra Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq spytter yderligere 1,5 millioner kroner til den internationale håndboldturnering PANAM, der skal finde sted i Nuuk i juni. Kommunen har allerede givet to millioner kroner i værtskabet.

Finansieres fra kommunekassen

Det er udvalget for Børn og Familie der har indstillet at ansøgningen fra Grønlands Håndbold Forbund om flere penge skal godkendes, og skal finansieres fra kommunekassen, da forvaltningen ikke kan finde pengene indenfor egen budgetramme for 2018.

Den indstilling har udvalget for Økonomi og Erhverv godkendt som det er, og har sendt den videre til beslutning for kommunalbestyrelsen.

Ikke realistiske budgetter

Håndboldforbundets ansøgning om flere penge skyldes, at budgetterne for arrangementet langt fra har været realistiske. Desuden er omkostningerne til at transportere deltagere fra Mexico og Panama vokset betydeligt.

