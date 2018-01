Panam 2018 skrider økonomisk

Den internationale håndboldturnering har allerede fået to millioner kroner af Kommuneqarfik Sermersooq, men det rækker ikke, fremgår det af dagsordenen fra Forvaltningen for Børn og Skole.

Nødråb

Håndboldforbundet har bedt Sermersooq om at spytte yderligere 1,5 millioner kroner i værtsskabet, så turneringen kan blive gennemført.

Ansøgningen om flere penge skyldes, at budgetterne for arrangementet langt fra har været realistiske. Forbundet har eksempelvis været for optimistiske med hensyn til den kommercielle værdi, og har derfor ikke fået sponsorater nok. Desuden er omkostningerne til at transportere deltagere fra Mexico og Panama vokset betydeligt.

- En forudsætning for at Grønland kunne modtage værtskabet var, at man sikrede en charterflyvning fra Mexico/Panama til Nuuk for deltagerne fra Syd-, Mellem- og Nordamerika. Denne har efterfølgende vist sig at være næsten dobbelt så dyr, som de priser man i sin tid havde indhentet. Derudover har der vist sig kapacitetsmæssige udfordringer på tilgængeligt flymateriel, som medvirker til at øge omkostningerne for GHF. Det er flyvningerne, der er den primære udestående omkostning for projektet på nuværende tidspunkt, fremgår det af sagsfremstillingen til politikerne i Børn og Skole-udvalget.

Alene flyomkostningerne løber op i syv millioner kroner ud af et totalbudget på 15 millioner kroner, fremgår det. Indkvartering koster 3,2 millioner kroner.

Kritiske kommentarer

Forvaltningen indstiller til politikerne, at man er parat til at efterkomme ansøgningen og derefter sende den videre til kommunens økonomiudvalg, men det sker ikke uden nogle kritiske kommentarer.

- Forvaltningen for Børn og Skole ser med alvor på, at der nu efter ca. 8 måneder er estimeret en forventet budgetmangel på 5,0 mio. kr. med risiko for at mangle yderligere ca. 1,5 mio. kr. Dog skal Forvaltningen for Børn og Skole påpege, at styrekomiteen og dermed forbundet udviser, at de har et overblik over økonomien, herunder de ændrede forudsætninger for tilskud og indtægter. Ligesom Forbundet er indstillet på, at reducere aktivitetsniveauet for at spare omkostninger som konsekvens heraf, står der i indstillingen til politikerne.