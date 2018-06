Pan Am: Sermersooq fjerner bannerreklamer efter protest

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 18. juni 2018 - 14:13

Miki Brandt fra Sisimiut har skrevet et åbent brev til Grønlands Håndbold Forbunds bestyrelse, hvor han har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor Kommuneqarfik Sermersooq har bande- og gulvreklamer for en ny 2.200 meter lang lufthavn i Nuuk ved de håndboldturneringen Pan Am, der spilles i disse dage.

- I sportens ånd - så lad sporten forblive et sted, hvor vi kan samles uanset race, religion eller politiske overbevisninger, skrev Miki Brandt blandt andet i det åbne brev.

Bliver fjernet i mandag

Men fra i dag, mandag, bliver bandereklamerne og på gulvreklamerne fjernet fra håndboldbanen. Det oplyser kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.AG:

- Da vi kunne konstatere at bandereklamerne virkede stødende på nogen besluttede vi i weekenden at tage dem ned og den sidste reklame vil være fjernet i dag.

- I Kommuneqarfik Sermersooq mener vi at lufthavnspakken er utroligt vigtig for landes fremtid. Derfor ønsker vi at melde vores støtte til lufthavnspakken massivt ud. Vi placeret #2200meteri i mange medier, deriblandt på bandreklamer i til PanAM,siger Lars Møller-Sørensen.

Det oplyses, at det ikke var muligt at fjerne reklamerne søndag, da der blev spillet kampe.

Ansvaret ligger hos styregruppen

Sermitsiaq.AG har også spurgt formanden for håndboldforbundet Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat Jørgen Isak Olsen om sagen.

- Pan Am har sin egen styregruppe, og forbundet har derfor ikke direkte indflydelse på turneringen. Men der er medlemmer i styregruppen fra håndboldforbundet, og her er der ikke blevet drøftet, om der skal være noget form for forbud omkring bandereklamer og gulvreklamer. Kommuneqarfik Sermersooq har betalt for at ligge reklamerne på gulvet, siger Jørgen Isak Olsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har også ophængt et stort banner på rådhuset med det mål at sikre, at Inatsisartut beslutter sig for at gennemføre en 2.200 meter lang landingsbane i Nuuk.