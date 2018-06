Pan Am: Semifinaledrøm lever hos Grønland trods nederlag

Pan Am:

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 20. juni 2018 - 23:33

Det grønlandske herrelandshold kan stadig afgøre deres egen skæbne ved de Pan Amerikanske Mesterskaber trods 26-36-nederlaget mod Brasilien onsdag aften.

Hvis Grønland undgår at tabe kampen mod Canada torsdag vil holdet spille semifinale mod enten Argentina eller Chile på lørdag.

Det grønlandske mandskab startede kampen frisk mod Brasilien, hvor holdene stod helt lige indtil stillingen 5-5. Efter det begyndte de grønlandske spillere at begå fejl, hvilket blev straffet hårdt af de brasilianske spillere. Ved pausen førte Brasilien med ti mål, 11-21.

Andehalvleg ender uafgjort

Efter pausen kom de grønlandske spillere med en helt ny energi, godt hjulpet af de mange tilskuere. Her stod forsvaret, og specielt målmand Isak Olsen, bedre, samtidigt med, at holdet scorede mange flotte mål.

Kampen ender 26-36 til Brasilien, men holdene scorede lige mange mål i anden halvleg, da begge mandskaber scorede 15 mål.

Trods nederlaget er landstræner Ingi Olsen tilfreds med spillernes indsats.

(Landstræner Ingi Olsen)

- Vi spiller mod et klassemandskab. Og når de kommer med deres stærkeste opstilling, så er vi overmatchet. Men alligevel kommer vi tilbage og spiller uafgjort i anden halvleg. Ved pausen aftalte vi, at vi skulle stå sammen, og det gjorde vi, hvilket var det vigtigste for os, siger Ingi Olsen til Sermitsiaq.AG.

- Jeg synes, at vores spillere gjorde det godt, og igen var kulissen fantastisk, som jeg ikke kan rose nok. Vi ville vise i anden halvleg, at vi stod sammen, også for tilskuernes skyld, fremhæver Ingi Olsen.

- Tror du stadig på, at I vil kvalificere jer til VM?

- Vi har hele tiden vidst, at Brasilien er et klassemandskab, og det er ikke nok dem, vi skal måle os med. Det er stadigvæk Chile og Argentina som vi skal måle os med. Det er den tredjeplads, som vi skal slås om, lyder det fra Ingi Olsen.

Onsdagens resultater ved Pan Am:

Gruppe A:

Argentina - Guatemala: 54-10

Peru - Puerto Rico: 25-30

Gruppe B: