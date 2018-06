Pan Am: Grønland taber efter dramatisk kamp

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 24. juni 2018 - 17:42

Tæt på, men alligevel langt fra.

Det grønlandske herrelandshold misser VM, efter at holdet tabte mod Chile i bronzekampen ved Pan Am efter forlænget spilletid.

Det blev en yderst dramatisk kamp i Inussivik i bronzekampen, hvor vinderen skulle kvalificere sig til verdensmesterskaberne.

Holdene fulgtes ad hele kampen igennem foran et veloplagt hjemmepublikum. Stillingen ved pausen var 16-16.

I anden halvleg var Chile med et lille skridt foran, efter at de grønlandske spillere havde kæmpet bravt. I allersidste sekund af den ordinære spilletid fik Grønland frikast ved stillingen 30-31 til Chile. Her bragede Minik Dahl Høegh bolden i mål, hvilket betød at holdene skulle ud i forlænget spilletid.

Men her trak Chile det længste strå, og vandt kampen med 36-39.

(Landstræner Ingi Olsen kort tid efter nederlaget mod Chile)

- Vi kæmper, kæmper og kæmper hele vejen igennem. Det var en fornøjelse at have en trup, der ville give alt for at vinde. Det vigtigste var, at vi ka se os selv i spejlet og sige, at vi gjorde alt, det vi kunne. Men marginalerne var ikke lige på vores side, siger Ingi Olsen.

- Det var et stort hold, vi mødte. Vi var nede og ligge flere gange i løbet af kampen, men vi formåede at rejse os flere gange. Det siger bare, at der er kvalitet i vores trup. Vi står sammen, hvilket rakte meget langt, men desværre ikke nok.

- Jeres fjerdeplads betyder, at I akkurat misser VM. Hvordan føles det?

- Jeg kan ikke beskrive det. Det er noget skidt, men det er en realitet, som vi skal forholde os til. Vi skal bearbejde det, og spillerne skal have lov til at være ked af det.

- Fortjente I ellers sejren?

- Det ved jeg ikke. Sport er ubarmhjertig. Det er ikke altid dem, der har mest vilje, der vinder. Folk kom her for at se følelser, spænding og der er en taber og en vinder. Nogen gange går det vores vej, nogen gange gør det ikke. Det gjorde det ikke i dag. Det er rigtigt hårdt at tabe kampen, men jeg er meget stolt over alle spillerne, lyder det fra Ingi Olsen.