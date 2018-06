Pan Am: Bannerreklamer vækker harme

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. juni 2018 - 09:37

Miki Brandt forstår ikke, hvorfor sporten skal være et udstillingsvindue for politiske holdninger og visioner.

De skal fjernes

- Det kan godt være, at Kommuuneqarfik Sermersooq er sponsor for turneringen, men dette retfærdiggør ikke, at der kan reklameres for en kommunes politiske målsætninger, skriver Miki Brandt i det åbne brev, som er rundsendt til flere grønlandske redaktioner. Han mener, at håndboldforbundet burde have afvist reklamen.

Det er Miki Brandts håb, at reklamerne fjernes nu-og-her.

- Jeg håber, at jeg med denne mail har fået GHF til at tænke sig om igen angående beslutningen om godkendelsen af annoncerne, og at GHF vil omstøde godkendelsen og fjerne denne propaganda, der vises i flere timer på landsdækkende TV, skriver Miki Brandt.

Sportens ånd

- I sportens ånd - så lad sporten forblive et sted, hvor vi kan samles uanset race, religion eller politiske overbevisninger, lyder det fra Miki Brandt.

Kommuneqarfik Sermersooq har også ophængt et stort banner på rådhuset med det mål at sikre, at Inatsisartut beslutter sig for at gennemføre en 2.200 meter lang landingsbane i Nuuk.