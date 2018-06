Pan Am-karakterbog: Målmand viser høj klasse ved åbningskampen

Redaktionen Søndag, 17. juni 2018 - 10:42

Grønland og storspillende målmand Isak Olsen åbnede mesterskabsturneringen Pan Am 2018 i Nuuk med en god åbningskamp og med en pligtsejr over svage Colombia med cifrene 35-24.

- Med en redningsprocent på hele 54 procent i det minutter Isak Olsen var på banen i åbningskampen mod Colombia var han kampens absolut bedste spiller og gjorde de colombianske spillere usikre og i lange perioder i 1. halvleg tog pynten af colombianske spillere. 2 fantastiske perioder i 1. halvleg, først fra 12. - 18. minut og den anden fra 25. - 30. minut tog han alt og gjorde Inussivik til sikker hjemmebane, til stor fornøjelse for hjemmepublikum.

- Hvis Isak Olsen, number one kan vi kalde ham efter den gode åbningskamp, er der store forventninger til grønlands bedste målmand. Presset er hos ham nu og hvis presset er hans ven, så bliver det også noget nemmere at være landsholdsmålmand.

- De grønlandske stjernespillere fra den danske liga Minik Dahl Høegh og Akutaaneq Kreutzmann gjorde megen væsen af sig og spillede på det sikre, men leverede en godkendt indsats. Især sammenspillet mellem de to og Eqalunnguaq Kristiansen er blevet bedre og forstår hinanden langt bedre end tidligere set. Det nød Eqa rigtig godt af i kampens start med fire gode og flotte mål.

- Firebackkæden i forsvaret skal styrkes og samarbejdet mellem de store drenge skal optimeres inden aftenens kamp mod Paraguay. Desværre så det nogle gange ud som om der bliver talt forkert i forsvaret og det gav store åbninger, og uden storspillende Isak Olsen på mål, havde det set skidt ud.

- Landstræneren kom pænt ud af kampen, taktikken med en defensiv udgang i forsvaret og hårdt arbejdende forsvar gjorde det svært for colombianerne, det første cirka 20 min. havde de kun scoret fem mål og efterfølgende 6 minutter af 1. halvleg laver de seks mål. Som jeg tidligere har skrevet, så skal vi vinde kampene i forsvaret, derfor var der ingen grund til at eksperimentere når det går godt og spillet fungerer fint.

- Kampen blev afgjort det første 10 min. af 2. halvleg med 10 hurtige scoringer og landstræneren laver en del udskiftninger og de sidste 15 minutter af kampen var en rodet affære, hvor unge og uprøvede kræfter var inde og snuse til bolden og den intense atmosfære i Inussivik og til de mange storskrigende glade og tilfredse hjemmepublikum.

Karakterskala 5: International klasse 4: Over middel 3: Middel 2: Under middel 1: Ikke godt nok UB: Udenfor bedømmelse

- Det bliver en anden kamp og helt anderledes i aftens kamp mod Paraguay som spiller noget pænere håndbold. Paraguay spiller god teknisk håndbold med mange systemer og mange kryds hen over midten af banen. Jeg forventer en spændende og intenst kamp hvor vi ikke må dumme os og lade dem tage initiativet og kampgejsten af vores stjernespillere.

Karakterer:

Isak Olsen

Karakter: 5

En særklasse præstation, en redningsprocent på 54 er godkendt. Hvis Isak Olsen fortsætter på den måde, kan vi kun glæde os til de kommende kampe. En af de absolut bedre kampe jeg har set ham spille. Han gjorde det fortrinligt til GM i Nuuk i Inussivik. Lad Inussivik være hans lykkebane.

Tatsiaq Villadsen

Karakter: UB

Tatsiaq var inde i 10-15 minutter i små kortere perioder og fik desværre ikke meget hjælp fra forsvaret. Jeg håber virkelig han træde i karakter når han får en ny chance i aften.

Lars Ole Lyberth

Karakter: 2

Lars Ole startede ganske pænt og lavede nogle flotte kasser, men desværre forsvandt Lars Ole og gjorde ikke meget væsen af sig i store dele af de minutter han var på banen. Vi må og skal forvente mere af Lars Ole. Han har rutinen og evnerne.

Aqqalu Ingemann

Karakter: 2

Aqqalu laver nogle gode ting på banen når han er i humør til det. I aftenens kamp forsvinder han ligesom sin kollega Lars Ole ud af kampen. Vores fløje skal altså tage langt flere chancer når de får de gode bolde fra bagspillerne, enten i contra eller i indspil. Det er vigtigt at de udfordrer målmanden som kan give mål, udvisning og straffekast.

Aqqa Lings

Karakter: 2

Aqqa’s spil virker til tider lidt udfordrende og hans egen tiltro til egne evner kan virke meget lille. Offensivt virker det som han bare skal være boldflytter for de andre. Jeg vil gerne se meget mere fra Aqqa’s spil, det vil glæde ham og det vil pynte på hans kvaliteter. Aqqa står i skyggen af de andre bagspillere, men det er så vigtigt at han udnytter chancen når han kommer på banen.

Minik Dahl Høegh

Karakter: 3

Med et par gode mål i starten af kampen så det ud som han var kommet for at vise Grønland at han er stjernen på det grønlandske håndboldlandshold. Hvis han ikke havde løftet sit spil i 2. halvleg, havde det set skidt ud for Minik. Minik bliver dog kampens topscorer med 5 mål. Minik virker ikke i topform endnu. Der er en del tekniske fejl som trækker fra, men kompenserer det med nogle gode afleveringer til stregen eller fløjen. Minik skal være omdrejningspunktet både i forsvaret, som skal binde 4 backkæden og i angrebet skal han være toneangivende og gøre de andre bedre. Der er saft i de bolde han fyrer af. Når man er stjernen på holdet, så synes jeg ikke det er pænt Minik skal hoverere overfor modstanderne når han laver et flot mål. Det er en åbningskamp, der skal være ild i øjnene og alle muskler skal være udenfor tøjet og det vil være meget passende hvis han tager et større ansvar på banen. Forventningspresset er stort hos Minik.

Akutaaneq Kreutzmann

Karakter: 3

Det virker nogle gange han gerne vil forsvinde ud i mængden og bare være sig selv. Og lige pludselig ud af ingenting gøre han banen til sin egen boldbane. Det ser nemt ud det han gør og han gør det ikke svære end det er. Han er i mine øjne og bedømmelse kampens absolutte største stjerne for han kan så mange fantastiske ting med den bold og gøre de andre gode, hvor de får en følelse af de også er med. Akutaaneq og Minik skal tage meget større ansvar når vi når de svære kampe. En godkendt indsat fra Akutaaneq. 4 mål og 6 eller var det 7 assist i kampen.

Angutimmarik Kreutzmann

Karakter: 3

Angutimmarik er en af stjernerne på holdet hvor vi forventer meget af ham. Hans springstyrke er ikke som det har været, men han har modet og evnerne til at udfordre modstanderne. Det skal han fortsætte med. Hans spillestil gør han gør de andre farligere og bedre. Angutimmariks akavede spillestil gør ham unikt på banen og en vigtig spiller for landsholdet. Vi skal tro på og forvente han bliver en af de afgørende spillere mod Uruguay og naturligvis til aftenens kamp mod Paraguay.

Miki Heilmann

Karakter: UB

Det ser ud som landstræneren sparer lidt på Miki og hans arbejdssomme evner på banen, vi får brug for hans styrke, både i forsvaret og i angrebet i aften mod Paraguay hvor jeg forventer han kommer ind på banen og gør forskel. Han har talentet til det hårde spil.

Nuka Heilmann

Karakter: 4

Nuka er en naturtalent og han kan så mange ting på banen, - som sin bror Miki, han har hurtigheden og blik for spillet. Hvor ville jeg ønske han udstrålede mere af vindermentalitet og større gejst. Mod Colombianerne startede han flot og gjorde banen til egen hjemmebane. Nuka skal bare fortsætte sit eget spil og gerne lidt mere. Giv den gas Nuka.

Eqalunnguaq Kristiansen

Karakter: 4

Eqa startede kampen flot, både i forsvaret og i angrebet. Eqa udstråler af kampgejst. Han bliver delt topscorer sammen med Minik. Han screenede godt og gjorde plads til sig selv og til indspil og det gjorde han rigtig godt i går. Fortsæt med det. Jeg kan være bange for at der kommer for mange favoritskud når han bliver mere presset, så vil det være passende og se tilbage til kampen mod Colombia hvor det kørte fantastisk for ham i begge ender.

Andreas Lorentzen

Karakter: 2

Hvad er det landstræneren Ingi Olsen vil bruge Andreas til? Han er stærk som bare fanden. Har eminent spilforståelse, både i forsvaret og i angrebet. Men jeg kan også se hans selvtillid er ikke særlig høj når han får chancen. Jeg vil tro det vil være en god ide at coache Andreas til bestemte opgaver når Grønland møder Uruguay, f.eks. i forsvaret. Mand til mand situationerne er hans stærke side, men der opstår altså huller hos enten sidemanden eller i 4 backkæden. De misforståelser skal vi have elimineret hurtigst muligt.

Milan Olsen

Karakter: UB

Han er med for at lære under dette PANAM 2018. Hvis jeg var træner, vil jeg forsøge at omskole ham som bagspiller. Han får flere chancer under denne turnering og vi får lov til at se hans teknik og næse for mål.

Johannes Groth

Karakter: UB

Landstræneren overraskede med udtagelsen af Groth som playmaker. Han har en god spilforståelse og blik for spillet i angrebet. Groth har modet til at udfordre og vil ind til mand til mand situationerne. Han kan godt gå hen og blive en joker under andre svære forhold.

Marco Geisler

Karakter: UB

Marco er med for at lære, ganske ung og en høj spiller. Men desværre mangler han teknik, skudstyrke og hurtighed på højre back pladsen. Hvis der er så stor tro på hans evner på banen, vil jeg mene han skal omskoles som venstre back hvor han kan gøre mere gavn for holdet i fremtiden.

Aqqalu Sandgreen

Karakter: 2

Aqqalu er ganske hurtig på benene og han formår at udnytte sin hurtighed hen over banen på contra hvor han er uhyre effektiv foran målet. Men desværre lige som sin angrebskollega Lars Ole har han det med at forsvinde ud af kampen. Så skal Aqqalu også arbejde meget med sine fødder og finterne i det etablerede angreb. Det bliver for meget alibi håndbold. Håndbold er kontaktsport og nogle gange skal man afprøve ens egne evner og det gør man ved at udfordre modstanderne.

Ingi Olsen, landstræner

Karakter: 3

Landstræneren havde lagt en taktik der gav udgangspunkt i en defensiv forsvar, med hurtig contra fase. Det lykkedes i store dele af kampen. Men det trækker fra i bedømmelsen han efter 18 minutter af 1. halvleg begynder at skifte ud, hvilket gav det resultat at modstanderne laver 4 mål på 4 minutter. 24 mål til Colombia, det er altså ca. 6 mål for meget. Ingi skal nok ikke køre for meget kæder i forsvaret som jeg mener er nøglen til succes her til PANAM i Nuuk 2018. Den tidligere landstræner NM havde en særdeles kedelig tendens til at ødelægge spillet i pausen, men Ingi Olsen har heldigvis andre evner og formåede at få sat spillerne op til en fokuseret og koncenteret indsats fra starten af 2. halvleg. Men det bliver desværre en rodet 2. halvdel af 2. halvleg hvor vi holder scoringspause i 6 min fra 45. - 51. minut og formår kun at lave 4 mål det sidste 15 minutter af kampen. Jeg kan godt forstå landstræneren gerne vil give de unge og uprøvede kræfter en mulighed for at gå ind og snuse til landskampen, men det skal være med omtanke og med en større koncentreret indsats fra hans side og jeg vil ønske at han gjorde det med mere omhu og omtanke. De unge skal nok få chancen, for mig vil det ikke gøre noget hvis de får en chance hvor det går hektisk til på banen, bare 2-3 eller 4 minutter i hektisk fase gør en spiller mere erfaring og hår på brystet end at de får lov at komme ind når alt er afgjort. Men alt i alt en fornuftig indsats til en middel karakter landstræneren.