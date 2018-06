Pan Am-karakterbog: Fantastisk sejr giver Grønland vinger

Redaktionen Tirsdag, 19. juni 2018 - 11:59

Minik Dahl Høegh var overbevisende og udstrålede alt og alle i en gyser af en håndboldkamp der aldrig er blevet set lignende før i Grønland.

Det var også en kæmpe arbejdsindsats og ud over det sædvanlige med en flot holdindsats med mange individuelle flotte præstationer.

I Aqqalu Ingemanns fravær havde landstræneren en joker i Miilu Rosing.

Han var en fornøjelse at se på, sikke en hurtighed og træfsikkerhed. Hans smil og overlegenhed smittede af på de andre spillere, både på banen og bænken og ikke mindst hvor han fik hele Inussivik og fik Grønland til at juble med for hver scorin g han puttede kassen i forskellige flotte varianter.

Vi kan takke os for grønlands bedste håndboldmålmand Isak Olsen som havde en redningsprocent på hele 57 procent i 1. halvleg, stod han endnu en fantastisk kamp og holdt hovedet koldt i flere vitale vigtige situationer.

17-14 stod der på tavlen i pausen. I de 2 forudgående kampe har Grønland gået ud til 2. halvleg med fuld firspring og udraderet alt modstand og jeg var spændt på om Uruguay ville kunne stå for en massiv angreb på dem.

De første 5 min. af 2. halvleg scorede Grønland 4 gange og Uruguay 1. Men efter 44 min. var den gode føring sat over styr og nu lugtede Uruguay blod.

Der var mange kampe i kampens hede. I kampens afsluttende hede fik vi en forskrækkelse da den hårdtarbejdende Andreas Lorentzen fik direkte rødt for en et albueslag i en nærkamp i forsvaret, 6 minutter før kampens afslutning.

De efterfølgende minutter var Uruguay kun bagud med 1 mål og havde chancen for at komme på 28-28, men fantastisk flot redning af Isak Olsen tændte op igen for den ophedede kedel i Inussivik.

4 min. tilbage af kampen udligner Uruguay til 28-28 og dyb suk og ærgrelse fra alle tilskuerne kunne høres.

Et nervepirrende angreb på ca. 45 sek. udspillede sig med Minik, Akutaaneq og Nuka i bagkæden, det var de 3 der skulle finde hullet i forsvaret, med et fikst sideaflevering fra Akutaaneq fandt en hårdt arbejdende hurtige Nuka som sled sig igennem 2 forsvarsspillere, målmanden reddede skuddet, men der var dømt straffekast til Grønland.

Minik scorede sikkert på straffekastet.

Og minuttet efter scorede Uruguay til 29-29, hvor forsvaret var noget ukoncentreret og nr. 9 anføreren Nicolas Fabra kunne nærmest springe sig igennem og scorede sikkert for 2. gang i træk.

Minik Dahl Høegh tog et kæmpestort ansvar det sidste minutter af kampen til 30-29 1 minut før tid med et flot langskud uden chance for målmanden.

I den sidste minut var der nerver på på begge sider, en noget tvivlsom angrebsfejl til Uruguay giver Grønland en matchbold.

Til allersidst efter en hektisk time-out løber indskiftede Miki Heilmann i det dødende sekunder med bolden og hamrer den i kassen til stor stor vild glædesudbrud for alle. Et fantastisk energi mål igen, scoret af Miki.

I øvrigt var det godt set af landstræneren at sætte Miki Heilmann på en meget meget uvant plads som højre fløj, men han havde heldigvis set at vi havde brug for en meget hurtig og let på benene i den fløj da Uruguay’s nr. 20 de sidste 10 min. havde lavet 4 mål fra den fløj.

Karakterskala 5: International klasse 4: Over middel 3: Middel 2: Under middel 1: Ikke godt nok UB: Udenfor bedømmelse

Alle – simpelthen alle i Inussivik var op og hænge under loftet og var ved at rive taget ned af en kæmpe forløsning og fantastisk flot sejr til hele Grønland.

Tillykke med den flotte sejr. Velfortjent. Grønland stod for presset og 2 vigtige point til en plads nærmere semifinalen.

Karakterer:

Isak Olsen

Karakter: 4

Endnu engang præstere Grønlands målmand på højt niveau. Isak har fundet formen til Panam 2018 i Nuuk. Ved stillingen 27-28 formåede han at lave en redning af klasse, fantastisk nået med neglene. Isak holdte skansen og hovedet. En meget vigtig mand på det grønlandske landshold.

Taatsiaq Villadsen

Karakter: UB

Der blev ikke brug for hans talenter hvor Isak havde en lille downperiode i ca. 10 min. i midten af 2. halvleg.

Lars Ole Lyberth

Karakter: 4

Lars Ole var inde flere gange og skabte ro og sikre bolde i spillet var han med til at hente en god sejr hjem. I det døende minutter blev han sat til at dække højre fløj. 2 flotte mål.

Aqqa Lings

Karakter: UB

Han kom ikke på banen, hvor landstræneren havde sat sig for kun at bruge de sikre kort han havde.

Miilu Rosing

Karakter: 4

Sikke et indhop. Sikke en joker at have som reserve. Miilu som jeg har efterlyst flere gange på landsholdet kom ind og leverede en fantastisk flot indsats med 6 flotte finurlige mål, til store glæde for alle og sikke et smil der kunne komme på efter hvert mål. Det er klasse. Samtidig har Miilu modet til at satse mod en modstander i mand til mand situationer, som de andre fløjspillere kan lære meget af.

Minik Dahl Høegh

Karakter: 4

Kampens absolut bedste spiller. Minik tog ansvar for hele holdet og gik forrest. Forbilledligt og Miniks attitude sagde alt i den kamp. Hvor spillede han flot. Han arbejdede hårdt i begge ender. Han fik lige en lille pause og kom ind igen og afgjorde den vanvittige flotte spændende kamp til Grønlands fordel. Vi glæder os til at ham i den stil som vi så ham spille mod Uruguay. 7 megavigtige mål.

Akutaaneq Kreutzmann

Karakter: 4

Det ser så let og legende ud når han kæmper for sig selv og de andre på holdet, han strør sig om med lækre afleveringer. De sidste 10 min er han med i alle målgivende afleveringer. Jeg kan godt forstå han var rørt da kampen blev fløjtet af. En kæmpe indsats for hele holdet.

Angutimmarik Kreutzmann

Karakter: 4

Så fik vi set hvad Angutimmarik kan på håndboldbanen. Han fik scoret meget vigtige mål og arbejdede hårdt i forsvaret. Angutimmariks tilstedeværelse i kampen var vital. Han har fysikken og højden og ikke mindst erfaringen til flere store kampe. 3 flotte mål mod Uruguay.

Miki Heilmann

Karakter: 4

Den arbejdsindsats Miki laver på banen giver en karakter på 4. Det var 6 vigtige og vitale minutter vi her snakker om. Han lukkede af i forsvaret efter Uruguays nr. 20 havde lavet 4 mål fra fløjen og landstræneren havde set sig for at Miki skulle gå ind og lukke af. Med hans hurtighed blev der også lukket helt af. Samtidig med han fløj afsted til allersidst og scorede det forløsende mål til stor jubel for alle var helt ekstraordinært.

Nuka Heilmann

Karakter: 4

Hvad den unge mand Nuka kan blive til ved jeg ikke. Men jeg er sikker på han kan drive det vidt, f.eks. i den danske liga, med hans hurtighed, antrit og eminent god spilforståelse og næse for mål, kan han kun være en gevinst for alle danske ligahold. Nuka spillede stort set hele kampen som playmaker og gjorde strålende og med meget lille fejlprocent gjorde han både Minik og Akutaaneq meget målfarlige i det etablerede angreb. 6 flotte og vigtige var han hele tiden et skridt foran sine opdækkere.

Eqalunnguaq Kristiansen

Karakter: 4

Sikke en arbejdsindsats Eqa leverede både i forsvaret og i angrebet. Det så flere gange ud til at samarbejdet med Andreas lykkedes fint og tilfredsstillende. 2 flotte energimål fra Eqa’s side. Han er så vigtig i forsvaret. Han udstråler af kampgejst og vindermentalitet. Det har holdet brug for i det resterende kampe.

Andreas Lorentzen

Karakter: 4

For pokker Andreas har en rasende arbejdsindsats. Muskelmanden i forsvaret lukker godt af. En fornøjelse at følge ham i forsvaret hvor han er med til at binde 4 backkæden sammen. 6 min. før tid får han et rødt kort for at slå modstanderen med albuen. Grønland kan være glad for at forseelsen – formentlig - kun giver 1 kamps karantæne. Vi kan ikke undvære ham hvis og når vi når semifinalen. Det røde kort burde trække karakteren ned, men det gør vi ikke. Hans arbejdsindsats for holdet fortjener en god karakter.

Milan Olsen

Karakter: UB

Han var ved at komme på banen flere gange, men landstræneren mente det vist ikke alvorligt.

Johannes Groth

Karakter: UB

Flere gange så vi Groth stå ved sidelinien og skreg på sine medspillere og opmuntrede dem videre til at yde deres bedste. Det har vi også brug for.

Marco Geisler

Karakter: UB

Landstræneren brugte kun de rutinerede kræfter på banen og undlod helt at bruge de yngre nye kræfter.

Aqqalu Sandgreen

Karakter: UB

Aqqalu var inde i få minutter og snusede lidt til heksekedelen. Men gjorde ikke meget væsen af sig. Han skal nok få flere chancer.

Ingi Olsen, landstræner

Karakter: 4

Så kom tryllestaven som jeg har efterlyst på arbejde. Miilu Rosing var erstatningen for den skadede spiller Aqqalu Ingemann. Miilu kom ind og den rutinerede startede sågar inde. Det så legende let ud flere gange og sikke et talent at have som reserve.

Ydermere havde han lagt en taktik på rutinerede kræfter, der var stort set ikke meget udskiftning i bagkæden, men få pauser til fløjspillerne som tog mange raids op ad banen for at trætte modstanderne. Landsholdet forsøgte sig med flere indøvede undertalsspil som lykkedes fortræffeligt. Der var ikke plads til at eksperimentere med kæderne og fastholdt konceptet hele kampen. Flot. Han troede på den og fuldførte taktikken til UG.

Hvor var det flot set at sætte Miki Heilmann ud til højre fløj og dække op. Det var en vigtig detalje og virkelig godt set af landstræneren med denne stunt. Det var kæmpe holdindsats og hele truppen fortjente en karakter af nr. 4. Flot arbejdsindsats af alle. Flot bænkstyring.