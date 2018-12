Palle Jerimiassen: Turismeudviklingen er til gavn for alle

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 04. december 2018 - 15:53

I fredags kunne avisen Sermitsiaq fortælle om lokale turismeoperatører, der er bange for at blive udkonkurreret af store udenlandske selskaber heriblandt World of Greenland og Topas Travel, der er et dansk selskab. Det skabte en heftig debat, og nu blander borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, sig.

Til gavn for alle

Palle Jerimiassen fremhæver, hvordan husstandsindkomsten i Ilimanaq er steget fra 240.000 kroner om året pr. hustand i 2010 og til 430.854 kroner om året i 2017. Palle Jerimiassen skriver, at det er svært at sige præcist, hvad forskellen bunder i, men at han tror, at det stammer fra turismen.

- Mit argument er, at man ikke ser den samme stigning i forhold til husstandsindkomsten i de øvrige bygder ved Ilulissat i samme periode. Derfor vil jeg drage den konklusion, at turismeudviklingen i Ilimanaq er til gavn for alle, og ikke kun til gavn for store selskaber, skriver borgmesteren.

Palle Jerimiassen afviser dermed, at bygden skulle miste indtægter på grund af de store turismeoperatører.

I samme periode faldt antallet af beboere i Ilimanaq fra 84 til 54 personer.

Ros til World of Greenland

Han forklarer, at Realdania Byg A/S, der samarbejder med World of Greenland, i sin tid afholdte borgermøder i forhold til at etablere samarbejde med lokale turistoperatører. Dengang var der ikke lokal interesse, men World of Greenland var interesseret.

- Jeg vil gerne rose World of Greenland for at tage den risiko, som ingen turde røre ved. Ingen havde forestillet sig, at en lille bygd ville få så stor gavn af turisme som Ilimanaq. Det er et pragtfuldt eksempel, skriver Palle Jerimiassen.

Palle Jerimiassen tilføjer, at han synes, at det er en interessant diskussion, men fremhæver følgende:

- Loven er lige for alle. Vores lovgivning skelner ikke mellem, hvem du er, og hvor du kommer fra. Jeg sætter stor pris på retspraksissen i vores samfund, da den beskytter os alle sammen og giver os samme muligheder for, at vi kan føle frihed og tryghed i vores hverdag, skriver borgmesteren.