Palle Jerimiassen: Ilulissat er destination ’number one’

Walter Turnowsky Fredag, 22. juni 2018 - 14:20

Sermersooq Business Council argumenterede i en artikel her på Sermitsiaq.AG for, at Nuuk kunne komme til at udgøre turisternes indgangsport til Grønland, hvis der bliver bygget en 2.200 meter bane i Nuuk. Ifølge SBC, der samtidig står bag destinationsorganisationen Colourful Nuuk, så er det rådet fra adskillige rejseagenter.

- Upassende af SBC

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen (S) mener derimod, at man børe bygge videre på succesen i Ilulissat, når det gælder turismen.

- Jeg er ikke så meget for at komme ind på selve ’lufthavnskampen’, da jeg forholder mig til de planer som Kalaallit Airport allerede arbejder ud fra, skriver han i en replik til SBC.

- Og det er min opfattelse, at disse planer har bred politisk opbakning.

- Jeg synes derfor, at det er upassende med den måde Sermersooq Business Council forsøger at favorisere Nuuk fremfor at støtte ideerne som Naalakkersuisut, og dermed også Kalaallit Airport, arbejder med. Disse går netop på, at der skal være to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat, da disse byer udgør hver deres vigtige destination, med hver sine særlige ressourcer.

Ilulissat er førende

Borgmesteren peger på, at Ilulissat har 700 sengepladser, der er fuldt booket i højsæsonen to år frem, samtidig med at stadig flere turister kommer uden for sæsonen.

Oven i kommer de politiske 'klimaturister', der trækker international mediedækning med sig.

- Det, vi har i Ilulissat, er en verdensarv, som tiltrækker turister og politikere fra hele verden, og det er en unik destination, som du ikke finder andre steder på kloden. Derudover har vi slædehundene, som kendetegner vores Grønland, og som på mange måder står som et symbol på vores kultur. Og sådan kunne man blive ved med at opremse de oplevelser, som vi tilbyder, og som tiltrækker gæster fra nær og fjern. Med andre ord er det ikke et tilfælde, at Ilulissat allerede nu er den destination som turisterne søger mod, og at Ilulissat uden sammenligningen er Grønlands førende turistattraktion, lyder det fra Palle Jerimiassen (S).

- Byg på det der virker

Han mener, at turismen er et så vigtigt erhverv, at kommunerne bør samarbejde i stedet for at skændes.

- Turisterne vil til Ilulissat, så derfor skal vi skabe de gode rammer, sådan at denne udvikling kan forsætte. God udvikling betyder netop god økonomi i sidste ende, som vil gavne hele landet.

- Nuuk er eksempelvis en stor uddannelsesby, og her er investeret mange penge til formålet. Og selv om vi har andre uddannelsessteder i Grønland, så støtter vi fra resten af landet Nuuks position på området. Dette gavner Nuuk, men også landet som helhed.

- På samme måde ønsker vi støtte til den sunde udvikling, der allerede er inden for turismen, og som er et resultat af de fysiske forhold, og den udvikling markedet og efterspørgslen har sat. Denne støtte har vi også brug for fra Sermersooqs side.

- Vi har brug for at underbygge det, der allerede virker, så vi kan få flere turister, siger Palle Jerimiassen.