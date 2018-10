Palle Jerimiassen lover særlig indsats i Qaanaaq

Walter Turnowsky Torsdag, 25. oktober 2018 - 10:59

Avannaata Kommunia har nu sat tiltag i gang i Qaanaaq efter at MIO præsenterede sin rapport.

Sidste uge har MIO så afholdt et seminar for kommunalbestyrelsen og embedsværket i kommunen på baggrund af rapporten.

Og kommunen ser nu i øjnene, at man har en stor opgave foran sig.

- MIOs fremlæggelser drejer sig om alvorlige udfordringer. Avannaata Kommunia har erkendt, at det er nødvendigt at yde en ekstra indsats på området, hedder det i en pressemeddelelse, som borgmester Palle Jerimiassen (S) har udsendt på vegne af kommunen.

Han skriver videre, at man allerede har sat tiltag i gang

- Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne.

På linje med anbefalingerne fra børnetalsmanden skal der lyttes til forslagene fra borgerne i Qaanaaq.

- Derudover skal udfordringerne forbedres ved udarbejdelse af handleplaner, gennem gensidig forståelse og respekt, ved at give borgerne muligheder samt sidst men ikke mindst at løse udfordringerne lokalt.

Samtidig erkender Avannaata Kommunia, at problemerne med omsorgssvigt, rusmidler, spil og seksuelle overgreb ikke kan løses med et snuptag, men vil kræve flere års indsats.

- På baggrund af ovennævnte forhold, er man nødt til at foretage prioriteringer for at løse ovennævnte problemstillinger.

- Vi vil gøre alt for at yde indsatser udover det sædvanlige. Men hvis indsatsen skal virke, er det vigtigt, at borgerne er med til at yde en indsats, slutter pressemeddelelsen.