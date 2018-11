Pædagogløn er ukendt

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 14. november 2018 - 10:59

Nivi Olsen (D) efterlyser løsninger på den lave løn, som pædagogerne får for at passe landets børn. Hun frygter pædagogmanglen vil vare ved, hvis lønnen ikke bliver hævet.

- Pædagogmanglen er med andre ord et reelt samfundsproblem, som vi er nødt til at løse for at kunne tilbyde borgerne velkvalificeret pasning og udvikling af deres børn i daginstitutionerne, skriver Nivi Olsen (D) som begrundelse for forespørgselsdebatten.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S), er enig i, at der skal være større fokus på uddannelse, rekruttering og fastholdelse af kvalificeret pædagogisk personale. Hun gør også opmærksom på, at der allerede er taget det første spadestik til at undersøge forholdene for pædagogerne i landets vuggestuer og børnehaver.

Lønniveau er ukendt

- I Naalakkersuisuts ”Strategi- og handleplan for fagpersonalet på daginstitutionerne” er der taget initiativ til undersøgelse af lønforholdene for pædagoger kontra andre sammenlignelige faggrupper, skriver Ane Lone Bagger videre.

Den Strategi- og handleplan har Sermitsiaq.AG fået fingrene i. I den står der, at Styrelsen for uddannelse “forsøgte at skaffe ​​​​oplysninger om grønlandske pædagogers løn. Formålet var at sammenligne Grønlandske pædagogers løn med lønnen til pædagoger i andre nordiske lande.”

- Det har dog ikke været muligt at finde frem til lønniveauet i Grønland på trods af forsøg på at kontakte de relevante kilder, lyder det videre kortlæggelsen af daginstitutionerne, der mundede ud i Naalakkersuisuts strategi og handleplan for området.

Essentielt

Hvert år bliver der uddannet i gennemsnit 29 pædagoger i Det Socialpædagogiske Seminarium og den decentrale pædagoguddannelse. Nivi Olsen (D) mener, at der skal flere tiltag for at beholde pædagogerne indendøre i vuggestuerne.

- Det er essentielt for Demokraterne, at vi får sikret ordentlige forhold i vore daginstitutioner for både personale, forældre og ikke mindst for børnene, skriver hun blandt andet i sin begrundelse for forespørgselsdebatten.

Forespørgselsdebetten vil blive debatteret i dag i Inatsisartut.