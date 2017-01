Paamiut fejrer 275 års jubilæum

Det var en festdag for borgerne i Paamiut i går, torsdag.

For byen har 275 års jubilæum for byens grundlæggelse. Det blev markeret med kirkegang, gallafest og fyrværkeri. Og mindesmærket 'Sorlaqarfigaakkit' blev afsløret for befolkningen.

Paamiut blev grundlagt i 1742, da Jacob Severin og Lars Dalager var med til at anlægge det daværende Frederikshåb.

Fremtidsplaner

Ved jubilæet blev der, blandt andet, fremvist planerne om at skabe et kulturcenter i de gamle pakhuse på havnen, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

- Her er det tanken, at der skal være plads til bibliotek, internetcafe, kajakværksted samt udstillinger fra byens søfartshistorie gennem de sidste 100 år. Alt sammen til glæde for Paamiuts borgere og kommende turister, da kultur- og vidensdeling således samles ét sted, skriver kommunen på deres hjemmeside.