På flugt fra Grønland

Antallet af grønlændere med tunge sociale problemer udgør nu omkring 300 ud 1.400 borgere med grønlandsk baggrund i Aalborg. Det viser nye tal, som ydermere afslører, at antallet af tilflyttere med sociale problemer er stigende. Og det er ikke lykken de finder i Danmark. De fleste havner i nye problemer, som de kan lægge ovenpå bagagen, de havde med hjemmefra.

Grønlænderenheden i Aalborg Kommune arbejder med blandt andre de 300 grønlændere, der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp, der er en form for bistandshjælp.

- Der kan nogen gange gå lidt for lang tid, inden vi finder ud af at grønlandske tilflyttere har problemer udover ledigheden. Det hænger sammen med, at de mange først henvender sig, når det brænder på. Altså når de risikerer at blive smidt ud af deres lejlighed eller mangler penge, siger Karolina Heidarsdottir Jensen projektkoordinator i Grønlænderenheden.

Tilflytternes børn kæmper ofte med problemer under deres uddannelse. AG har en fyldig omtale af problemstillingen.