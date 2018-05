Overgrebspakke er på trapperne

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. maj 2018 - 06:59

En omfattende pakke til bekæmpelse af seksuelle overgreb var næsten færdig, da der blev udskrevet valg.

Derfor nåede den daværende naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA) aldrig at få godkendt pakken 'Killiliisa' af Naalakkersuisut.

Nu lover hendes efterfølger Anthon Frederiksen, at gøre pakken færdig. Det fremgår af et svar på et paragraf 37-spørgsmål fra Mikissuk Thomassen (IA).

- Så snart arbejdet med overgrebspakken er tilendebragt og godkendt af Naalakkersuisut, offentliggøres pakken, skriver Anthon Frederiksen (PN) i sit svar.

Bred indsats

Pakken skal nå hele vejen rundt om problemet, men har især fokus på en tidlig indsats, der skal forebygge seksuelle overgreb. Den omfatter ligeledes et behandlingstilbud for krænkere.

- Bekæmpelse af seksuelle overgreb prioriteres højt af Naalakkersuisut og som det fremgår af Naalakkersuisut's Koalitionsaftale 2018, vil Naalakkersuisut videreføre tiltag, som har til formål at forebygge omsorgssvigt af børn, herunder tiltag som forebygger seksuelle overgreb mod børn, skriver Anthon Frederiksen (PN) videre.

Og allerede i år skal pakken begynde at virke.

- På Finansloven for 2018 er der afsat en årlig bevilling på 4,1 mio. kr. til en overgrebspakke i 2018 og årene fremover.

- Naalakkersuisut vil fremlægge en overgrebspakke, med målrettede indsatser for alle der har behov for hjælp i forbindelse med seksuelle overgreb i løbet af 2018.