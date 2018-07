Overgreb: Børn i Tasiilaq får - måske - lidt af deres ungdom tilbage

Walter Turnowsky Tirsdag, 17. juli 2018 - 10:25

Nu er der hjælp på vej til nogle af de børn i Tasiilaq, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Et rejsehold bestående af to psyterapeuter vil i det kommende år tilbyde behandling.

En sådan behandling kan være helt afgørende for børnenes liv efter overgrebet, som uden hurtig behandling kan sætte sig som et dybt traume.

Et billede af alvoren bag dette kan man få, når man lytter til dem, der har fortalt om de overgreb, som de har været udsat for.

- Jeg mistede min ungdom. Fra jeg var 14 til 29 gik alt i stå for mig, har kunstneren Gukki Nuka fortalt. Han blev voldtaget af sin fodboldtræner, da han var 14 år gammel.

Henrik Thomsen har fortalt, hvordan han gjorde sit yderste for at skjule den dystre hemmelighed, hvilket har ført til, at han kunne falde i den dyb depression eller få pludselige raseriudbrud.

- Det var nogle rigtig hårde år i mit liv. Jeg har haft svært ved at huske store perioder i den tid, fordi jeg har været så stresset som barn, har Henrik Thomsen fortalt til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Misbrugte børn skal få hjælp af rejsehold

Connie Arenas forsøgte at få hjælp efter hun var blevet udsat for et brutalt overgreb. Men der var ingen hjælp, og det betød, at overfaldsmanden hjemsøgte hende i mareridt.

- Jeg husker ikke noget af de første to - tre år efter overgrebet, sagde hun under en valgdebat på KNR.

Nu kan rejseholdet muligvis give nogle af børnene fra Tasiilaq i det mindste lidt af deres barndom tilbage.

Gruppeterapi

I et år skal de to psykoterapeuter besøge byen en uge hver måned. Planen er, at de skal tilbyde behandling til unge mellem 6 og 17 år, der har været udsat for et overgreb. Det vil primært ske i form gruppeterapi. Grupperne vil blive delt op efter børnenes alder og køn.

- Der vil være fire til fem børn i hver gruppe, og jeg regner med, at vi kan lave to måske tre grupper for hvert køn, siger Ellen Magnussen, der er fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Rejseholdet har i juni været på et første besøg i Tasiilaq, hvor psykoterpeuterne har rekognosceret. Næste skridt bliver at tage kontakt til børnene.

- Vi starter med at tage fat i de børn, hvor vi har en viden, fordi der for eksempel foreligger en underretning fra skolen, siger Ellen Magnussen.

I takt med at kommunen får nye underretninger, kan også disse børn få tilbudt terapi.

LÆS OGSÅ: Endelig: Børn i Tasiilaq skal sikres hjælp igennem bedre samarbejde

Det er to erfarne psykoterapeuter, der udgør rejseholdet. De har begge tidligere været udsendt som rejsehold for børn, og erfaringerne herfra indgår i indsatsen i Tasiilaq.

Udover gruppeterapien er der også mulighed for individuelle samtaler, ligesom der vil være en åben rådgivning. Der vil også blive tale om støtte til forældrene, ligesom der kan blive afholdt temaaftener.

- Ud fra deres erfaringer og observationer tilrettelægger de to selv, hvordan indsatsen helt præcist skal forløbe, så den bedst muligt opfylder behovene, siger Ellen Magnussen.

Lokale tilknyttet som føl

To medarbejdere fra Tasiilaq er tilknyttet psykologerne som føl. Ideen bag det er, at de kan støtte psykoterapeuterne, samt at medarbejderne i deres dagligdag bedre kan hjælpe børnene. Derudover kan de træde til akut i de perioder, hvor rejseholdet ikke er i byen. Og sidste men ikke mindst har de efter det første år forhåbentlig opsamlet så meget erfaring, at de i et vist omfang kan tage over efter psykoterpeuterne.

Ind til videre er det planen, at rejseholdet i et år skal besøge Tasiilaq. Herefter skal indsatsen evalueres og det skal besluttes, hvordan man herefter fortsætter.

- Jeg regner bestemt med, at vi fortsætter med en form for indsats, men det er højst tænkeligt, at det bliver i en anden form, lyder vurderingen fra Ellen Magnussen.

Rejseholdet er etableret i samarbejde med Socialstyrelsen, således at den ene terapeut betales af kommunen og den anden af Naalakkersuisut.

Frem til slutningen af 2019 har Tasiilaq ligeledes besøg af rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb i barndommen.