Overenskomst for sundhedspersonale samler støv

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. juli 2018 - 13:55

I år har sundhedsvæsenet haft særligt svært ved at skaffe tilstrækkeligt med sygeplejersker til at besætte stillinger i kortere eller længere perioder. Og en af årsagerne er ifølge flere, at overenskomsten for sygeplejersker og andre faggrupper under PPK fortsat ikke er renskrevet, selvom den blev indgået i starten af december.

- Den manglende overenskomst for sygeplejesker er en af årsagerne til, at vi er særlig presset i år. Folk vil jo kende deres løn, før de siger ja til en stilling, siger styrelseschef i Sundhedsvæsenet, Malene Marie Nielsen 26. juni til Sermitsiaq.AG.

Også formanden for lægeforeningen, Hans Christian Florian Sørensen ærgrer sig over, at overenskomsten ikke er blevet renskrevet.

- De faggrupper indgik en overenskomst med en historisk lønfremgang på seks procent. Hvilket er uhørt højt i Grønland. Derfor er det megasurt, at aftalen endnu ikke er blevet renskrevet, fordi det gør det sværere at rekruttere folk, når man ikke kan præsentere dem for de nye vilkår, siger Hans Christian Florian Sørensen til AG i sidste uge.

Årsagen til, at overenskomsten ikke er renskrevet er, at man har manglet personale i departementet for finanser. Det fremgår af et svar fra naalakkersuisoq Pele Broberg (PN) på et §37-spørgsmål fra Tillie Martinussen (Sam).

- Der har især manglet en forhandlingschef i omkring 11/2 år. Stillingen er besat pr. 1. juli 2018. Der har været vakancer i forbindelse med fratrædende medarbejdere, og andre igangværende forhandlinger og afslutningen af disse, samt håndteringen af sager, der er begæret mægling i, skriver naalakkersuisoq for finanser i sit svar.

- Det må herudover understreges, at presset på overenskomstafdelingen er øget meget betydeligt i de senere år på baggrund af KANUKOKAs nedlæggelse.

Men, understreger Pele Broberg (PN), lønnen er faktisk blevet hævet ved udgangen af marts.

- Den væsentligste regulering af lønningerne sket til udgangen af marts i år, og det som udestår, er den minutiøse gennemskrivning af overenskomsterne. Det er især sygeplejerskernes overenskomst, som kræver et gennemgribende redaktionelt arbejde. Dette er i gang med høj prioritet, forsikrer naalakkersuisoq for finanser.