Overenskomst-mareridt er endelig slut

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 22. november 2018 - 11:00

De sidste overenskomstdetaljer mellem Økonomi- og Personalestyrelsen og PPK faldt på plads onsdag efter et forløb, der har strakt sig over to år og seks måneder.

Nu er det åbne spørgsmål, hvornår sundhedsarbejderne får deres tilgodehavende, som de over mange måneder har oparbejdet.

Juleløn

- Vi har fået at vide, at Selvstyret vil gøre alt for, at vore medlemmer får deres penge med julelønnen. Det må jeg så stole på, siger formanden for sundhedskartellet Ken Jensen til Sermitsiaq.AG.

Han er naturligvis glad for, at de overenskomster, der udløb marts 2016, nu endelig er på plads. Det langstrakte forløb skyldtes ikke mindst, at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke har haft de nødvendige ressourcer til at tage sig af opgaven.

LÆS OGSÅ: Kære Selvstyre: Hvornår får jeg mine penge?

- Det har taget alt for lang tid. Der er jo mindre end et år til, vi skal i gang med den næste overenskomstforhandling, hvor vi til efteråret skal i gang med krav-udveksling, siger Ken Jensen.

Kompensation

PPK vil i øvrigt sammen med fagforeningens advokat vurdere, om man kan kræve en form for rentekompensation for de store beløb, som visse medarbejdere har til gode. Eksempelvis har visse sygeplejersker alt efter funktion og anciennitet mere end 50.000 kroner til gode, som de skal have udbetalt.

Den manglende overenskomst har været særdeles kritisk for Sundhedsvæsenet, som har haft sværere ved at trække udenlandske sygeplejersker til landet, fordi man ikke kunne garantere dem et lønniveau, som i realiteten var aftalt, men ikke endelig udmøntet i en aftale.