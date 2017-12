Otte nye turist-frontløbere står klar

Tine Abelsen, Karen Olsen-Lyberth, Maliina La Cour Vahl, Illannguaq Nielsen, Ungâk Joelsen, Aqqaluaq-Ole Frederiksen, Lasse Kyed og Bibi Nielsen.

Campus Kujalleq er glade og stolte over at kunne sende disse nyuddannede guider ud i den grønlandske rejsebranche, hvor de vil være i stand til at give de mange turister, som kommer til Grønland, en god oplevelse, skriver Campus Kujalleq i en pressemeddelelse.

De har gennemgået en hård uddannelse med flere stopprøver undervejs, og det kræves, at man består alle eksaminerne for til slut kan få titlen af adventure guide.

Eleverne er blevet undervist i mange forskellige fag med fokus på formidling og sikkerhed. De har gennemgået de grønlandske kulturlandskaber, flora, fauna og geologi i fjeldet, samt fjeldsikkerheds- og redningskurset Wilderness First responder.

De skal også undervejs anvende deres adventure guide teknik, som inkluderer en introduktion til brævandring. Sidste og afsluttende fag på uddannelsen er Imarsiornermik Ilinniarfiks erhvervsduelighedsbevis til bådsejlads.

Ca. halvvejs i forløbet var eleverne på en 3 dages eksamen, hvor de skulle navigere deres censorer igennem ukendt terræn, samtidig med at eleverne brugte deres viden om og kendskab til Grønland for at gøre turen interessant og underholdende

Det har været vigtigt for Campus Kujalleq at være i tæt dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, således at man kan sikre sig at uddannelsen er i overensstemmelse med det, branchen efterspørger.

Undervejs er der blevet brugt censorer fra den grønlandske turistbranche, som løbede har været med til at bedømme elevernes færdigheder, samt bidrage med viden og læring til eleverne.

Campus Kujalleq udbyder lige nu to guide uddannelser. Arktisk guide, som har uddannelsesstart 8. januar 2018 og Adventure Guide, som har uddannelsesstart i begyndelsen af august 2018.