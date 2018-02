Oscar-nomineret islandsk stjernekomponist mister livet

En af filmverdenens mest respekterede komponister, islændingen Jóhann Jóhannsson, mistede fredag livet i Berlin.

Det bekræfter repræsentanter fra selskabet Redbird Music Management.

Johannsson blev fundet død i sin lejlighed i Berlin. Myndighederne har endnu ikke klarlagt årsagen til dødsfaldet.

- Vi har mistet en af de mest talentfulde og geniale personer, som vi har haft æren af at kende og arbejde med. Må hans musik blive ved med at inspirere os, skriver selskabet gennem Jóhannssons Facebook-profil.

Jóhannsson var en af nutidens mest populære komponister, og han har to gange været nomineret til en Oscar for sin musik. Det skete i 2016 og 2015 for soundtracket til henholdsvis ‘Sicario’ og ‘The Theory of Everything’.

Sidstnævnte film vandt han i øvrigt en Golden Globe for.