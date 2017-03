Ordets visuelle spejlbillede

Udstillingen åbner torsdag i Nuuk Kunstmuseum, og i omtalen beskrives den på følgende ustyrlige måde:

- Kunstnerne følger ikke en rute, de passer ikke ind i kasser, og de kan ikke tøjles. Udstillingen er både noget, der allerede er skabt, noget der skabes i rummet.

Og videre hedder det om udstillingen, der kan opleves frem til den 21. maj:

Nuancere det sagte med det usagte

- Ideen er at give det talte ord et visuelt spejlbillede og at nuancere det sagte med det usagte. En stor del af det, vi opfatter fra vores medmennesker, sker ubevidst, og udstillingen er en undersøgelse af det ubevidste. De små ofte skjulte udtryk som øjnenes udtryk, mundens drejning, rynkens vinkel. Kunstnerne arbejder derfor i lige mængder ord, tekst, billedsprog og performance – i en påvirkning af udstillingsgæsten så direkte som muligt.

Inviteret af Gyldendal

I 2016 blev kunstnerduoen – af Gyldendals litteraturtidsskrift Kritik – inviteret til at udgive billeder og digte, med titlen ”In your face”. Det blev forløberen til udstillingen ”Faces//Kiinernerit”.

Udstillingen er udarbejdet af Nuuk Kunstmuseum med støtte fra Grønlands Selvstyre igennem Tips- og