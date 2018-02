Oqaasileriffik indsamler ord og betegnelser

I morgen onsdag er det UNESCO's internationale modersmålsdag. UNESCO’s tema for dette år er “Towards Sustainable Futures through Multilingual Education”.

Oqaasileriffik, Grønlands Sprogsekretariat, vil markere dagen ved at indsamle ord og betegnelser, som man savner i ordbøger eller i Oqaasileriffik’s hjemmeside, ligeledes er der mulighed for at komme med rettelser eller tilføjelser.

Sproginteresserede har mulighed for at komme til Oqaasileriffik onsdag klokken 9.00-17.00 i Ilimmarfik, Nuuk. Oqaasileriffiks medarbejdere vil også står til rådighed ved Ilimmarfik’s kantine fra 19.00-21.00.

Det er også muligt at henvende sig på mail til oqaasileriffik@oqaasileriffik.gl eller ringe til 36 23 20, samt skrive til sprogsekretariatets Facebookside.