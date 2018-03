Walter Turnowsky Torsdag, 01. marts 2018 - 11:56

Sidste år kom Tilsynsenheden med en barsk kritik af Kommuneqarfik Sermersooq, fordi kommunen ikke havde styre på børnesagerne. Og det var et rod, der betød at udsatte børn blev svigtet af kommunen. Nu er der blevet ryddet op i sagsbunkerne, og det betyder, at kommunen nu er klar til at tage fat på nye initiativer, der skal sikre en bedre og hurtigere hjælp til børnene.



- Vi laver et særligt underretningsteam, der skal vurdere samtlige nye børnesager, som vi får kendskab til, siger direktør for Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen til Sermitsiaq.AG.



Hurtig handling

Dette team skal stå for en grundig undersøgelse af børnene og herefter udarbejde en handlingsplan. Først når det er klart, hvilke form for hjælp børnene har behov for bliver sagen sendt videre i systemet.



Underretningsteamet er del af en større omstrukturering på børneområdet, som træder i kraft efter påske. Et andet led er, at der ansættes et hold på fem sagsbehandlere, der skal gennemgå gamle sager, som ligger stille.



- De skal undersøge de sager om børn, der lige nu ikke er i en foranstaltning, siger Martha Lund Olsen.



800 sager afsluttet

De nye initiativer kommer efter en omfattende oprydning i børnesagerne. Den oprydning har betydet at Kommuneqarfik Sermersooq har kunnet afslutte 800 børnesager. Det har dels været sager, som slet ikke længere burde være aktive, dels sager, hvor der var en ligerfrem løsning på problemet. Dermed kan kommunen nu fokusere på de 1.200 sager, hvor der er tale om alvorlige problemer.



- Som socialrådgiver ved jeg selv, hvad det betyder, at sagsbunkerne ikke bliver for høje, siger Marta Lund Olsen.



35 sager per sagsbehandler

Oprydningen betyder, at Kommuneqarfik Sermersooq nu kan leve op til ønsket fra Socialrådgivernes fagforening NIISIP om, at hver sagsbehandler højst må have 35 børnesager. Martha Lund Olsen forsikrer om, at alle aktive sager nu vil blive genvurderet inden for et år, således som kommunen er forpligtet til.