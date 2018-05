Opråb: Bak op om Kangerlussuaq

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 23. maj 2018 - 16:37

Det er Grønlands Erhvervs næstformand i Sisimiut, Miki Brandt, der sammen med næstformanden i Arctic Circle Business, Henrik Sachse, giver deres fulde støtte til, at borgmester Malik Berthelsen undersøger, om det er muligt at etablere et selskab, der kan overtage lufthavnen i Kangerlussuaq.

- Private erhvervsdrivende har udvist interesse for at overtage overnatningsfaciliteter og udvikle endnu flere oplevelser for turister. Erhvervslivet står til at miste indtægter og muligheder for fremtidige indtjeningsmuligheder ved omdannelsen af lufthavnen til heliport, skriver Miki Brandt og Henrik Sachse i en fælles pressemeddelelse, hvor de peger på, at situationen for lokalbefolkningen er uholdbar, fordi utrygheden breder sig og investorer holder sig tilbage.

Erhvervslivets repræsentanter peger på, at området har formået at etablere mange attraktioner.

Stort potentiale

- Vi vil kraftigt appellere til at Kangerlussuaqs nuværende banelængde bevares og udvikles. Kangerlussuaq er en bygd med en driftig befolkning som servicerer lufthavnen, turister, forskere, forsvaret og amerikanerne. Kangerlussuaq er ikke kun en mellemdestination, det er en destination som byder på mange attraktioner hvor indlandsisen, nordlyset, dyrelivet med en velfungerende turismebranche som har en omsætning på over 70 millioner kroner med muligheder for yderligere indtjening, siger de to.

Mikii Brandt og Henrik Sachse mener, at politikerne i Inatsisartut bør støtte kommunens bestræbelser på at etablere et infrastrukturselskab og henviser til hovedstaden, som har oprettet to selskaber på det seneste – Sikuki Harbour og Kalaallit Airports.

Manglende overblik

- Erhvervslivet i Qeqqata Kommunia mener at Selvstyrets manglende overblik over renoveringsbehovet for Kangerlussuaq landingsbane kan medføre forkerte beslutninger og en uhensigtsmæssig infrastrukturplanlægning for hele Grønland, hedder det i opråbet.