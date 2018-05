Opråb til politikerne: Vi har fået nok af seksuelle overgreb

Walter Turnowsky Tirsdag, 15. maj 2018 - 12:43

Under valgkampen blev seksuelle overgreb på børn diskuteret. Nu hvor valget er overstået vil Pipaluk L. Petersen og Bebiane Hansen minde politikerne om at holde deres løfter.

Derfor har de klokken 14 i dag arrangeret et optog, der går fra rådhuset i Nuuk og hen til Inatsisartut-bygningen.

- Vi vil gerne vise de nye medlemmer af Inatsisartut, at vi er imod seksuelle overgreb mod børn. Målet er, at de skal gøre en indsats mod overgrebene, skriver Pipaluk L. Petersen i en mail til Sermitsiaq.AG.

Der er tale om et frivilligt initiativ, hvor de to kvinder håber, at så mange som muligt vil bakke op.

- Jeg har frivilligt taget dette initiativ, da jeg har fået nok af de mange seksuelle overgreb mod børn.

- Jeg er også selv blevet seksuelt misbrugt, andre børn skal ikke opleve det, skriver Pipaluk L. Petersen.

- Derfor har jeg valgt, at vi skal demonstrere for at beskytte børn og unge. Jeg håber på, at de nye medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut vil ændre noget og høre på vores opråb.

- Vores vigtigste budskab er, at der skal etableres steder, hvor de seksuelt misbrugte kan henvende sig og mere klare oplysninger om, hvor man kan henvende sig.