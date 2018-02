Opråb fra politiet: Skriv jeres navne i jeres mobiltelefoner

Politiet i Grønland får mange tabte mobiltelefoner indleveret hos de lokale hittegodskontorer, hvor det kan være svært for politiet at finde frem til den rette ejer af mobiltelefonen.

Derfor kommer politiet med en opfordring til mobilejerne via Politiet i Grønlands facebook-side:

- Skriv et navn, kontaktnummer eller andet som kan ses uden batteri og kode. Så vil din og ungernes mobil have en chance for at finde vej hjem igen.

Derudover opfordrer politiet også de moderne smartphone-ejere til at skrive deres kontaktinformationer i mobilens app ’nødsituation’, så politiet kan finde frem til den rette ejer, selvom mobilen er låst.