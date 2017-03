Opråb: Drop mistroen mod udenlandsk kapital

I forbindelse med bankens årsregnskab blev en samfundsøkonomisk analyse fremlagt, og den ridser et spændende scenarie op inden for råstofsektoren.

Dog kræver det, at man ikke møder udenlandske investorer med mistro, fastslår Grønlandsbanken.

- Det er positivt, at der i den nye koalitionsaftale synes at være en øget åbenhed over for investorer udefra. Men der skal sættes handling bag ordenen, hvad enten det gælder råstofområdet, fiskeriet, turismen, infrastruktur eller boligområdet, skriver banken og tilføjer:

Afvisende mistro

- Et billede på problemstillingen er markedsføringen af Grønland over for udenlandske investorer, men de samme investorer bliver mødt med næsten afvisende mistro, når investeringssituationen bliver konkret.

Banken fastslår, at investeringer fra udlandet vil øge produktiviteten og dermed velstanden.

- Vi går som samfund glip af store gevinster, hvis vi ikke reelt er åbne over for omverdenen og for udenlandske investeringer, påpeger banken.

Banken spår, at Grønland i år vil opleve en øget efterforskningsaktivitet og det begrundes med at verdensmarkedspriserne på metaller er vendt og i stigning.

Tommelfingerregel

- En tommelfingerregel er, at investeringer følger efter priserne med et års forsinkelse. Da eksempelvis guld- og jernpriserne begge er vendt i løbet af 2016, tyder det på en øget efterforskningsaktivitet i 2017, forudser banken.