Oppositionen raser: Det er en parlamentarisk krise

Walter Turnowsky Torsdag, 27. september 2018 - 17:05

18 dage burde have været nok til at forhandle en koalition på plads. Sådan lyder det samstemmende fra Inuit Ataqatigiit og Samarbejdspartiet. De henviser til, at det var 9. september, at Partii Naleraq trak sig fra koalitionen, og siden har Kim Kielsen ikke længere haft et flertal i ryggen.

- Det har ikke været rettidig omhu, at Kim Kielsen ikke har udnyttet tiden til at forhandle et nyt samarbejde på plads. I stedet for ser vi nu denne virak, der ender med en udsættelse, siger IA's gruppeformand, Múte Bourup Egede.

- Selvom udsættelsen heldigvis kun bliver nogle få dage, så ser jeg det stadig som en tilsidesættelse af det parlamentariske arbejde, lyder det fra Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet.

Begge peger på, at der nu bliver mindre tid til at behandle vigtige emner som finansloven og lufthavnspakken.

- Nu har vi medlemmer af Inatsisartut rendt rundt, som havde vi ild i håret, lige siden vi satte os i vores stole. Vi har hårdt brug for ro, så medlemmerne får mulighed for at sætte sig grundigt ind i de omfattende og komplekse forslag, siger Tillie Martinussen (Sam).

Også IA mener, at det er uforsvarligt, at alt arbejde i Inatsisartut inklusive udvalgene er gået i stå.

- Dette er en parlamentarisk krise, som formanden for Naalakkersuisut har kastet landet ud i, siger Mùte Bourup Egede (IA).