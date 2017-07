Oplysning og debat kan være med til at hele

Mobning i barndommen. Diskrimination og tabuisering i voksenlivet:

Det er det mange juridisk faderløse har været udsat for. Det viser en rapport om de menneskelige følger.

LÆS OGSÅ: Skam, tavshed og forskelsbehandling

Offentlig debat

Og de ar, som det har påført dem, slæber mange rundt på den dag i dag.

- Det har for mange været så smertefuldt og skamfuldt at beskæftige sig med problemerne i relation til at være juridisk faderløs, at mange bevidst og ubevidst har afholdt sig fra det, konkluderer rapporten.

Nu vil Naalakkeruisut gøre op med tavsheden. En offentlig og debatskabende proces skal bringe følgerne af at være vokset op som juridisk faderløs op til overfladen. Det fortalte naalakkersuisoq for sociale anliggender og familier, Sara Olsvig (IA) på et pressemøde.

Offenlig anerkendelse er vigtig

Dette ligger i direkte forlængelse af anbefalingerne i rapporten, som foreslår en informationskampagne om de vanskeligheder mange juridisk faderløse har haft.

- Dette er nødvendigt, fordi offentlig anerkendelse af deres situation er vigtig for mange juridisk faderløse, mener rapportens forfattere.

Lokale møder og helende fortællinger

Den foreslår, at en del af denne indsats kunne være fagfolk, der rejser rundt i landet og møder juridisk faderløse og deres familier. Andre juridisk faderløse kunne deltage i disse rejser som rollemodeller, der knyttes sammen med borgermøder, der gerne også må have et kunstnerisk islæt.

Derudover peger psykolog Amalia Lynge Pedersen i rapporten på, at dokumentaroptagelser, hvor juridisk faderløse fortæller deres historie, kan fungere som en form for helende fortællinger.

Metoden er kendt fra Australien, hvor landets oprindelige folk, har fortalt deres historier på den måde.

Samtaleterapi

Rapporten vurderer, at mange juridisk faderløse vil kunne hjælpes allerede ved en sådan informationskampagne, men langt fra alle.

Her vil der være behov for en individuel samtaleterapi.

- Det kan være i form af 3-5 afklarende og støttende samtaler eller egentlig psykoterapi i forløb på 10-20 samtaler, lyder forslaget.

Også den del af anbefalingen har Naaalakkersuisut taget til sig.