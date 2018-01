Opklaring: Kopperne er fra Hotel Grønland

Det tog ikke lang tid at få opklaret, hvor kaffekopper med et logo, der kombinerer et grønlandskort med Sermitsiaq, stammer fra. I hvert tilfælde ikke, da vi først spurgte Sermitsiaq.AGs læsere.

Logoet tilhørte nemlig det tidligere Hotel Grønland, der blev bygget i starten 70erne.

Det var Ulla Christensen fra Ulstrup i Midtjylland, der gerne ville vide, hvor kopperne stammer fra. Derfor havde hun spurgt hos Royal Copenhagen, der dog ikke kunne hjælpe hende videre.

Men flere læsere kunne genkende logoet, og især en må siges at være særlig troværdig.

- Mine forældre havde Hotel Grønland og fik lavet service med deres logo på. Men meget service forsvandt desværre, skriver Hanne Kristine Chemnitz Petersen efterfulgt af en smiley.

Sidste del af opslaget hentyder til, at servicet åbenbart var særdeles populært, og det dermed måske er knap så overraskende at noget af det er havnet i Midtjylland.

- Det var Hotel Grønland’s logo, gæsterne kunne ikke holde fingrene væk fra kopper, askebægre, salt og peberbøsser, vaser m.m. Nej tror der er bleve fjernet mange fra hotellet af gæsterne i sin tid, skriver Stine Jensen således.

Dermed skulle sagen være opklaret for Ulla Christensen, der oven i købet har modtaget en invitation via Sermtsiaq.AG.

- Aap, det er Hotel Grønland's gl logo. Ulla Christensen er også velkommen til en kop kaffe hos os i Ulstrup Tupinn' (med tilhørende kalaallit kaagia), hvis hun vil vide mere om Grønland, skriver Malene Guldager.

Hotel Grønland blev siden overtaget af Hotel Hans Egede.