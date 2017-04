Opgør med kommunalt papirvælde

Kommunen har forsøgt at beregne, hvad den kan spare på den konto, og skønnet lyder på minimum 420.000 kroner årligt.

Ny mødeplatform

I stedet skal politikerne have adgang til et nyt elektronisk politiker-mødeplatform – First Agenda – som indeholder alle de nødvendige dokumenter, fremgår det af Kommunaqarfik Sermersooqs byrådsdagsorden, der netop er offentliggjort.

Spørgsmålet om udgifterne til de mange sagspapirer er tidligere blevet analyseret. Af dagsordenen fremgår følgende:

- Det skønnes, at den samlede udgift er ca. 410.000 kr. om året, hvilket svarer til ca. 22.000 kr. pr. kommunalbestyrelsesmedlem pr. år. Beregningen er ikke baseret på nøjagtige faktuelle oplysninger, idet der kun er taget udgangspunkt i kommunens ”repro-maskine” på rådhuset i Nuuk samt et anslået mindre-forbrug ved andre kopimaskiner i huset. Kommunalbestyrelsens godkendelse af forretningsordenen vil derfor medføre en besparelse i forhold til papirforbruget samt ressourcer til at printe materialer, aflevere det fysisk til medlemmerne mv.

Ny bestyrelse træder sammen tirsdag

Kommuneqarfik Sermersooq har konstituerende kommunalbestyrelse på tirsdag i næste uge.