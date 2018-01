Opgør med himmel-helvede i parforholdet

Den danske psykoterapeut Kirsten Sylvest Kleinert har sammen med kollegaen Annie Busk Lennert, der bor i Nuuk, netop annonceret kurser, der gør op med dårlige kærlighedsmønstre.

Usunde parforhold

Kurset er for alle, der lever i himmel-helvede-forhold; er forelsket i en, der er svær at nå, eller som er endt som medmisbruger, oplyser de to terapeuter i en pressemeddelelse.

Hver femte danske kvinde lever i et usundt forhold, og tallene er lige så skræmmende for Grønland.

- Vi holder kursus i Grønland, fordi vi desværre også her ser mange kvinder, der lever i forhold, som ikke er gode for dem. Mange tør ikke sige, hvad de mener, fordi de er bange for, hvordan deres partner skal reagere. De går på æggeskaller for at undgå konflikter og dramaer og føler sig ofte meget alene. De isolerer sig og slider i kærlighedens navn, uden at det fører noget godt med sig, siger Kirsten Sylvest Kleinert, der har haft praksis i København i 17 år. Annie Busk Lennert er indehaver af Psykoterapi og Personlig Udvikling.

Mekanismerne

I løbet af kurset vil de to psykoterapeuter forklare om de mekanismer, der er på spil i dårlige forhold og guide igennem de typiske følelser som skam, skyld, sorg, frygt, angst, ensomhed og lavt selvværd, så man kan blive gladere i sit forhold og gå efter sund kærlighed.

Kurset ’Når kærligheden kammer over’ holdes i Nuuk den 10.-12. februar 2018.