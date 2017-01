Opfordring: Naalakkersuisoq bør trække sig tilbage

Borgere og kommunale politikere i Diskobugten og Sydgrønland har kritiseret kraftigt de nye servicekontrakter på trafikområdet.

Rederiet Disko Line har været i skudlinjen, der opererer i de områder. Og der bør konsekvenser for beslutningenstagerne, mener medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, Kristian Jeremiassen (S), der i flere omgange har kommet med kraftige kritik mod de nye servicekontrakter.

Har forsømmet sit arbejde

Nu vil han have formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) til at fyre naalakkersuisoq for infrastruktur Martha Lund Olsen (S).

- Naalakkersuisoq har forsømt sit arbejde, skriver Kristian Jeremiassen i en pressemeddelelse.

- Forholdene er slet ikke optimale i trafikmorådet. Der er nu flere overnatningsdage, de sygdomsramte kan ikke rejse, og de mindre skibe bliver nødt til at vende om på grund af ishav. Og ingen kan komme i kontakt med Disko Line, fremhæver kommunalpolitikeren i Qaasuitsoq.

Han påpeger, at der slet ikke sejles om vinteren på grund af havisen.

Træk tilbage

- Naalakkersuisoq har hele tiden vidst, at forholdene ikke skulle forringes, men de modsatte er sket, siger Kristian Jeremiassen.

Og han har en klar opfordring til Naalakkersuisut:

- Naalakkersuisoq for infrastruktur bør trække sig tilbage, lyder det fra Kristian Jeremiassen.

Den tidligere naalakkersuisoq for området Knud Kristiansen, tidligere formand for Atassut, er også blevet kritiseret kraftigt på hans udspil til de nye servicekontrakter.

Atassut indgår ikke længere i Naalakkersuisut, efterfølgende trak Knud Kristiansen tilbage som partiformand og meldte sig ud af partiet.

