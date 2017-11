Operation Dagsværk skal ruste unge i Grønland

Operation Dagsværk har valgt et projekt, som Ungdommens Røde Kors står bag, og som skal ruste grønlandske unge til at håndtere sociale udfordringer.

Social forandring

- Pengene skal gå til en uddannelse for grønlandske unge i at skabe social forandring.

- Unge grønlændere skal lære at identificere de problemer, der er for unge, og finde løsninger, siger Kara Djurhuus, chef for global og lokal handlekraft ved Ungdommens Røde Kors.

Projektet går ud på at sende et korps af op mod 100 unge i Grønland på skolebænken, hvor de lærer nogle værktøjer, som skal ruste dem til at hjælpe andre.

Kultur af frivillighed

Det handler ifølge Kara Djurhuus om at skabe en kultur for frivillighed blandt de unge.

Det skulle gerne gøre de grønlandske unge mere selvhjulpne i forhold til at håndtere de udfordringer, ungdommen står overfor.

Det kan være hjælp til at tackle psykiske problemer eller hjælp til at klare skolen.

Eksempelvis er der en stor andel af de unge i Grønland, der ikke består de adgangsgivende eksamener i folkeskolen.

Der er også mange, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

- Så der er nogle kæmpe uddannelsesmæssige udfordringer, som er koblet med sociale udfordringer. Derfor vil vi gerne sætte ind med en uddannelse i at skabe social forandring, siger Kara Djurhuus.

Ungdommens Røde Kors kom til Grønland for fem år siden, og det er lykkedes organisationen at gøre en forskel:

- Vi har blandt andet være med til at starte klubber op, hvor unge kan få hjælp til lektier eller til at håndtere psykiske problemer, siger Kara Djurhuus.

Løn doneres

Operation Dagsværk finder sted hvert år i november.

Her river elever på gymnasier og andre ungdomsuddannelser en dag ud af kalenderen og donerer lønnen for én dags arbejdskraft til Operation Dagsværk.