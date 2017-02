Operasanger er ny kulturambassadør i Sermersooq

Operasangeren Josef Lund Josefsen er blevet udnævnt som ny kulturambassadør for Kommuneqarfik Sermersooq.

Han blev udpeget som ny kulturambassadør ved et stort arrangement i Grønlandsbankens kantine i Nuuk.

Viljestærk og målrettet

- Det er en person, der har gjort et stort stykke arbejde for at udbrede sang og kendskab til sangteknik – han har rejst Grønland tyndt og ligeledes givet koncerter i udlandet.

- Han er gået viljestærkt og målrettet efter sine drømme, og han er en mand, der allerede som dreng vidste, hvad han ville, sagde borgmester Asii Chemnitz Narup blandt andet ved arrangementet.

Siden 1998 har Josef Lund Josefsen delt sin passion for opera med Ida Heinrich.

Josef Lund Josefsen overtager titlen som kulturambassadør for Kommuneqarfik Sermersooq efter musiker og trommedanser Leif Saandvig Immanuelsen.